爆大S長期服用違禁藥 汪小菲稱每月支付100萬台幣藥費 (22:15)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲去年11月宣布離婚，汪小菲被指婚內出軌，台灣資深傳媒葛斯齊在社交網公開2張汪小菲與異性在夜店的親密照，稱是去年約9月拍攝。今天（30日）汪小菲就事件在微博回應，稱早於去年2月大S跟他商討離婚安排，他說：「此後我多次往返兩岸處理婚姻和生意問題。隔離五次。期間因情緒問題的確出現過酒後失態，照片也為朋友所拍，在此向大家道歉。至於台媒狗仔說的出軌多位女子更是子虛烏有的事情，我已經委託律師團隊在台灣提起訴訟。​​​」

汪小菲後來又在微博貼文指控大S長期服用違禁藥物，他表示去年2月到台灣已收到大S離婚的要求，他極力挽救婚姻並談好了，後來他返北京，5、6月因為疫情措施，他未能帶子女回北京，他氣得在微博轟台灣的措施，翌日便收到大S離婚通知。他多次挽留，最後自己也忍無可忍，10月底到台灣談離婚，他寫道：「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，不多說了。」這貼文在十數分鐘後刪掉了！

大S經理人回應台灣傳媒有關汪小菲的指控：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。」並透露大S自第3胎流產後，身體狀况變得無法應付大量工作，所以都在家照顧小孩；汪小菲所說的100萬台幣是自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢。

（即時娛樂）