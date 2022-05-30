馮允謙為處男個唱操弗體能 克服跳舞 未夠自信騷肌  (22:41)

現年34歲的馮允謙（Jay）參加《超級巨聲3》獲得亞軍後加入樂壇，至今出道10年，將於7月假九展Star Hall舉行首個個人演唱會《Have a JAY Time 2022演唱會》。首次踏上屬於自己的舞台，除精選點唱歷年新舊作品，也為挑戰四面台積極操弗體能，但馮允謙表示未夠自信上台騷肌。他又自爆是次開騷要克服一件最驚的事「跳舞」，「因身體較僵硬，手腳又不協調，跳舞似足機械人。演唱會可能會編排跳一段簡單舞步，我很驚，事前一定要找老師教跳舞和拉筋。上次我在衛蘭演唱會跳過一小段，樂迷起初見到都有尖叫，後來我就聽到他們哈哈哈笑聲……不緊要，最緊要開心能娛樂大家」。

對於同是「巨聲幫」的許廷鏗、胡鴻鈞和吳業坤先後舉行紅館演唱會，馮允謙亦已鎖定下一站進軍紅館。他承認起步比其他人遲，可能與自己性格有關，「娛樂圈很多事難以估計，我只想做喜歡的事，可能自己性格不善於交際，有些機會曾經錯過。有人會覺得拍電視劇可以加快被人認識，很多年前我也拍過《實習天使》，但始終較喜歡音樂，幫自己和別人寫歌、做幕後工作，才是我最大興趣」。

馮允謙與拍拖多年的圈外女友Crystal已有結婚共識，可是受疫情影響婚期，希望本年底或明年初舉行婚禮。馮允謙自稱非偶像派，不擔心婚後影響事業，唯一憂慮是未儲夠老婆本，「考慮到婚後會生小朋友，更需要有穩定事業基礎，尤其曾經歷人生困境，明白凡事應該靠自己。因為入行後有段時間，兩年沒有工作、沒有收入，很無助。其實我來自正常家庭，不是很有錢，更不想成為負擔，所以從沒開口問家人要錢。」馮允謙表示未來積極工作掙錢向買樓目標進發，又想學爸爸做個顧家的男人。

髮型：JamieLeeHair

化妝：Evelyn Ho

造型：Matthew Chan

服裝：Loewe

場地：香港海洋公園萬豪酒店

（即時娛樂）