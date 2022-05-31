十八年後2.0｜譚凱琪演好勝人妻感吃力 孖「老公」譚俊彥浴室激吻 (14:39)

「雙譚」譚凱琪和譚俊彥在首播的《十八年後的終極告白2.0》演夫妻，2人有場浴室吻戲，相當火辣。（大會提供）

由譚俊彥﹑龔嘉欣﹑陳山聰﹑趙希洛﹑譚凱琪（Zoie）等合演的《十八年後的終極告白2.0》昨晚（30日）首播，並貫徹第一輯緊湊劇情揭開序幕，首集內容便高潮迭起，包括追殺、衝突、撞車、肉搏、爆樽、疑似婚外情等。

開首先以莊銳婷Queenie（譚凱琪飾）被追殺鏡頭作切入，腹部被刺傷的Queenie在黑暗中逃亡，最後更墮樓身亡，原來只是她發噩夢；昨晚結尾部分，Queenie愛犬被高空擲下來的摺枱砸死，究竟事情「純屬意外」或是「衝着Queenie而來」。

劇中飾演刻薄心機女Queenie的Zoie，對老公姚尚謙Angus（譚俊彥Shaun飾）恨鐵不成鋼，其中一幕鬧爆Angus的場口，其咄咄逼人的態度加上不可一世的嘴臉，令觀眾看得咬牙切齒。Zoie更挑戰性感極限，跟Shaun上演浴室激吻戲，

Zoie受訪時透露拍攝《十八年後2.0》時，承受不少壓力，因為生BB關係，Zoie已差不多2年時間沒拍戲，擔心會生疏，Zoie說：「加上生完BB，身形又好似未回復，畀咗好多壓力自己，Shaun同山聰都好好，不斷鼓勵我，幫我排戲排到好先拍。」

今次Zoie放棄斯文溫柔形象，扮演歇斯底里好勝人妻，她感到吃力：「平時我比較靜，唔會咁潑辣，今次用咗好多力去演，好似日日開工就係鬧人，都會帶到啲情緒返屋企。老公就慘啲，要承受我嘅脾氣，但對住BB我就會忍住、對住BB要開心啲。」

（即時娛樂）