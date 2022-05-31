聲夢傳奇2｜「折骨Ben」妹妹趙頌宜藝術天分高 梁芷菁獲炎明熹讚唱得好 (15:45)

趙頌宜是趙祥誠的胞妹，獲讚有藝術天分。（Ig圖片）

《聲夢傳奇2》將於6月11日（星期六）晚播出，為讓觀眾對學員有深入了解，大會陸續公開23位學員的個人履歷及資料。今輪主角為「文青風女學員」，分別有19歲的趙頌宜（Maggie）、17歲的梁芷菁（Crystal），以及22歲的李茵彤（Desta）。

Maggie早前被爆是《全民造星III》冠軍趙祥誠（折骨Ben）的妹妹，故暫時最備受關注。本身跟過陳潔靈學唱歌的Maggie，聲線獨特兼沉厚，唱歌別具感染力。Maggie還擅長繪畫、書法及攝影，去年便與哥哥及胞姊Elaine參加了由香港復康會籌辦的「畫出新生命」慈善義賣暨畫展，為基層殘疾及長期病患者提供復康服務籌募經費。

Desta則是走彈唱文青路線，於浸會大學幼兒教育系畢業的她，自2016年開始已不時將其自彈自唱短片上載Ig，包括《就算世界無童話》、《三十日》、《說散就散》、等，由於笑容及聲線甜美，感情到位，獲不少網民大讚。

樣子與黃美棋有點相像的Crystal，與男學員陳昊廷（Timothy）一樣，曾於《聲夢2》初選中初試啼聲，並獻唱《逃生門》，當時師姐姚焯菲（Chantel）及炎明熹（Gigi）坐在台下欣賞演出，更先後給予正評，其中Gigi笑言：「比起我第一次企喺台上面唱歌，好過我好多呀！」

Crystal接受無綫網絡平台《See Saw先》播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問時透露，獲父母支持暫時休學1年全力追夢，父母還為她安排接受一連串的唱歌、跳舞及彈琴訓練。

（即時娛樂）