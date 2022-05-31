我哋係COLLAR｜Ivy So入女團最具爭議 Marf曾怕失初心感焦慮 (18:00)

ViuTV全新節目《我哋係COLLAR》昨晚（30日）首播，第一集圍繞COLLAR成軍經過，8位成員為何被選中，以及女團經理人戴穎（Wing）分享揀成員看法。

去年《全民造星IV》冠軍邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）和許軼（Day），在節目中分享心聲，Marf說：「其實當時我對好多嘢都好緊張，我係咁同自己講要冷靜，但愈叫自己冷靜就愈想喊。（Gao：喊完好咗？）冇喎，所以抑壓太耐真係唔係好事。」

節目播出她們在《造星IV》首輪面試時，為未來自己錄製「時間囊」片段，Marf在去年7月首輪面試時曾對自己說：「如果真係有機會出道，希望成為唱跳歌手。（同將來自己講乜嘢說話？）都行到呢度，係意料之外嘅嘢，所以可以放心去做，真係唔使太緊張，無論結果係點，你至少試過，同埋一定有人喺背後頂住你，加油！」

成為冠軍後的Marf表示，出道後最擔心自己的心理狀况是對初心太着緊：「我怕失去初心而好panic（焦慮），好開心呀，我嘅初心仲喺度。」

Wing則表示起初為成員數目而跟ViuTV高層開會爭論，最後決定以8人組成女團，當中蘇雅琳（Ivy So）原來是最多爭議的一位，但Ivy還以為自己是第1個收到電話的成員。Wing說：「其實Ivy係花我哋最多時間討論嘅人，我自己都好驚訝，有人覺得佢唔靚，唱歌同跳舞能力未夠，咁點解要佢呢？但我自己一路諗法就係，佢人氣好高，我不停喺個會度講，佢TG有12000人，其實人氣你冇就係冇，如果有就要看待，其實Ivy嘅笑容、上鏡個樣係明星嘅靚，所以佢先有咁多支持者同咁多人氣，佢應該喺女團有一席位。」

（即時娛樂）