郭羨妮接拍新劇似「冥冥之中」 開出條件要有足夠休息  (23:00)

1999年四料港姐冠軍郭羨妮（Sonija），2011年跟內地導演兼動作指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒Kylie，至2015年離開無綫便專心照顧家庭，偶爾演出港台單元劇及電影。相隔差不多7年，在因緣際會下，她拍攝ViuTV原創劇《冥冥之中》，跟劉心悠、潘燦良、栢天男、陳嘉倩等首度合作，Sonija解釋：「2020年有段時間感迷失，猶疑應否送女兒出國留學，又考慮過移民的去留問題。當時便請教懂得占卜的朋友指點迷津，對方預言我有一個很好的工作機會將來臨，結果一星期後，有晚半夜三更突然收到認識多年，此劇監製兼導演黃偉賢的邀請，應驗了一切事情果然是『冥冥之中』有天意安排。」

多年沒演出連續劇，一開工便拍足近5個月，Sonija自嘲年紀大，記憶力衰退，已不及當年捱得。「以前出道才20幾歲，拍劇可夜收再緊接早開也沒問題，在最紅時期可同時兼顧拍電視、電影和廣告都不覺得辛苦。2007年左右拍《Click入黃金屋》，最高紀錄是3日3夜不眠不休，累得連對白一粒字都記不入腦，幸當時身體捱得住」。她坦言現在想享受拍戲過程及享受人生，不再像當年般只顧着衝。

47歲的Sonija凍齡有法，保養全靠睡眠。她稱今次接拍《冥》劇，開出條件首要是有足夠休息時間。「因拍劇時間很長，要消耗很多精力，真的很驚重過以前拍劇無得瞓的日子，所以事前跟導演傾好，要保證拍攝期間我每日有12小時的休息時間」。她解釋不夠瞓，人就不靚，沒精神亦享受不到拍戲樂趣。Sonija亦不希望重複以往演過角色，今次接受新挑戰，劇中飾演年過百歲的老人，由於擁有不死及不老之身，所以不用化老妝出鏡。

談到10歲女兒Kylie，Sonija覺得女兒有少許演藝天分，如果將來想入行，作為媽咪也持開放態度支持，最緊要女兒開心。問到會否讓女兒參加選美？Sonija說：「如果她有條件贏的話，都可以試試。可能從小有工人姐姐照顧，Kylie缺乏忍耐力、自我管理能力和情緒控制。選美是一個很好的訓練機會，可以學到忍耐和堅持。」

（即時娛樂）