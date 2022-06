MIRROR成員陳卓賢(Ian)下月9日29歲生日,一眾Hellosss(粉絲暱稱)為偶像炮製生日應援慶祝。陳卓賢國際歌迷會(香港)今年為Ian慶生的主題是「Paint The World‧Spread Your Love」,以慈善為宗旨,藉着慶祝Ian生日,IIFC聯同各地粉絲們一同參與各類型慈善及義賣活動,為Ian為世界出一分力,其中於6月3日至12日假九龍灣國際展貿中心地下中庭舉行Ian生日慈善展覽,除了於大熒幕播放長達20分鐘的Ian回顧,還有慈善義賣期間限定店(6月3日至5日、6月9日、6月11日至12日)、搞不懂相展定畫展、正式開始壓幣機、Got U扭蛋Got!、Dont wanna only be助養、留一天與你合照拼圖。現場所有所得金額(包括應援物pop up store、扭蛋及壓幣機)將會扣除成本後,全數捐到各個慈善機構,十分有意義。

