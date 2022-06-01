葛斯齊直播爆料 汪小菲推跌9個月身孕大S 被陳建州毆打 (00:20)

徐熙媛（大S）與汪小菲去年11月宣布離婚，日前台灣資深記者葛斯齊在社交網公開兩張汪小菲與異性於去年9月在夜店被拍攝的親密照，指汪小菲婚內出軌。汪小菲反擊，透露早於去年2月大S已提出離婚，又指婚內出軌指控是「子烏虛有」，聲言要對爆料的台灣傳媒法律追究。

葛斯齊於5月31日舉行記者會反擊，決定晚上9時網上直播公開所有汪小菲出軌證據，還歡迎汪小菲來告。葛斯齊準時直播，高峰有近20萬人同時收看，他透露3小時前跟汪小菲通電話，對方求情，希望他高抬貴手。葛斯齊說照片一定會公開給大家交代，汪小菲跟他說：「曝光不要緊，要保護這些女孩子。」葛斯齊展示了3張汪小菲與不同異性的親密照片，包括兩人擁吻而女方的手放在汪小菲雙腿間，女生的樣子已打格仔。

直播中葛斯齊回答網民問題，有問及汪小菲母親張蘭曾指黑人（陳建州）打汪小菲是否屬實？葛斯齊笑說以汪小菲的個性怎麼不會告訴媽媽？他爆黑人跟汪小菲衝突的經過，表示當時大S已懷孕9個月，與汪小菲因產檢發生爭執，沒想到汪小菲一氣之下竟出手推了想要緩解氣氛的小S（徐熙娣），護妹心切的大S立刻將小S拉到身後保護，不料汪小菲竟出手推倒大S。在場的黑人見到懷孕9個月的大S倒地，立即氣憤的出手打汪小菲，當時范瑋琪（范范）在旁目擊事件並大叫。

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（即時新聞）