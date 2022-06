next

連日來為新劇開工的MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo),昨晚趁放完飯一刻,在Instagram以劇中「燈仔」身分問神徒(粉絲暱稱):"What are you thinking about?",不少神徒吐苦水呻未能買到MIRROR演唱會飛:「冇演唱會飛呀燈仔。」﹑「諗緊到底點先可以買到飛嚟睇撈仔」﹑「諗緊搶唔到演唱會飛點算好」﹑「i m thinking about 我到底係咪呢世都睇唔到mirror演唱會」。

到今早11時,Anson Lo又再開工,他在車內無聊自拍,包括單眼﹑終極低炒﹑實况過隧道現場聲音以及影車廂後座等。

另外,身在美國的姜濤,在社交網展示MIRROR限定款口罩,並留言:「新裝,期待﹗」

(即時娛樂)