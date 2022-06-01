吳謹言《尚食》曬層次式演技 情緒大爆發 喊到起唔到身 (13:59)

由內地藝人吳謹言、許凱主演的《尚食》，昨晚（5月31日）播出一集，劇情講述胡尚食（張芷溪飾）在太子妃胡善祥（張楠飾）面前，揭開姚子衿（吳謹言飾）身世，欲捏造罪名陷害子衿，幸好朱瞻基（許凱飾）及時出手相救。

經朱瞻基追問、子衿終揭開入宮目的，原來子衿當年是朱瞻基妃子人選，後來因病重被胡善祥取代；子衿又指出身卑微的生母，當初為怕耽誤女兒當選妃子自盡，豈料最終白白犧牲，令子衿更覺「不甘心」並決意入宮：「我要親眼看看，取代我的那個女人有多好。」

憑《延禧攻略》爆紅的吳謹言，在這場自白身世戲分，大曬層次式演技，由哽咽到崩潰跪地，看得觀眾及網民相當心痛，大讚她演技有進步：「心痛姚子衿，演得很棒」、「演戲投入，聲淚俱下」。

其實吳謹言為拍這場戲花了不少心機，劇組日前於微博發放刪除了的其中一段爆喊戲，只見吳謹言未埋位前，拿着寫滿筆記的劇本細讀、認真揣摩角色，到正式開拍時，吳謹言因演得太過用力，喊到缺氧以致久久未能站起身，最後要工作人員扶起坐着才能慢慢紓緩情緒。可惜最終這一幕「肝腸寸斷」卻未有加入正片，令不少網民大嘆可惜。

（即時娛樂）