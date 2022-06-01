尋人記II｜熱心伯伯擺烏龍 方東昇一招解困 (14:06)

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，開播兩周口碑不俗，本周《尋人記II》故事主角眾多，分別是苦候上樓的李鄭屋徙置區居民，以及在下白泥村校讀書的孩子；兩集故事帶出「人情味」，讓觀眾回到那些年，重溫舊日情懷。

本周尋人過程，攝製隊跟進李鄭屋個案，經歷長達半年的尋人期，撞板多過食飯，幸好遇到不少意想不到的貴人，包括舊同學、街坊福利會理事，還有數之不盡的熱心住客，當中最搞笑是遇上尋人記粉絲鄭伯伯。

為了尋覓當年受訪的李鄭屋徙置區街坊，攝製隊幾乎每周必到「李鄭屋」遊走碰運氣，熱心的鄭伯伯主動推介尋人妙法，並胸有成竹向當時站在家門、戴著口罩的方東昇說：「你去搵方東昇啦！佢30年、40年後（嘅人）都搵到，佢有電腦、check到吖嘛。素未謀面都搵到，你冇睇電視㗎咩？」

方東昇聽完，立即除下口罩回應「我就係方東昇」，大感錯愕的鄭伯伯即時笑到彎腰，負責拍攝的黃曉瑩，亦笑到手震，場面有趣。攝製隊事後聯絡鄭伯伯，原來他受訪時剛完成白內障手術，故認不出眼前的方東昇。鄭伯伯又透露自己早前在節目宣傳片出現後，每次落街均有街坊向其表示：「你上咗鏡呀！」足證李鄭屋邨鄰里感情要好。

（即時娛樂）