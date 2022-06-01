邱士縉發文吐苦水自認「小薯」 Edan李駿傑強尼留言鼓勵 (16:40)

邱士縉在Ig發文抒發感受：「一路做，一路覺得自己做得唔好…」（Ig圖片）

MIRROR成員邱士縉（Stanley）擔正ViuTV新劇《野人老師》，近日忙於拍劇的他，在社交網發文吐苦水自認「小薯」一名：「一路做，一路覺得自己做得唔好，好多地方可以做好啲！成日諗點做好啲，但又唔知咁諗咁做係咪真係啱，個感覺好似愈嚟愈亂咁。

點解啲人可以做得咁好，究竟個分別係啲咩？點樣做先可以做到？太多太多問題係個腦…我只係小薯一名，如果做得唔好就唔會有下次㗎啦。但係咁諗又好易做得唔好。其實大家明唔明我講咩，我自己都唔係好明…唯有聽日再做好啲！」

隊友呂爵安（Edan）留言安慰Stanley：「冇覺得自己做得唔好，又點會有進步呢？」李駿傑（Jeremy）也留言：「加油啦！」岑珈其亦說：「加油，會愈做愈好。」強尼表示：「明！繼續努力，因為就算你覺得今日做得好，聽日都係要繼續努力㗎啦，Right？你絕對可以，大家都知道的，相信你。」

至於Edan日前為口罩品牌拍攝全新宣傳短片，對於今次合作，Edan感興奮，並表示自品牌創立開始，便一直用他們的口罩。Edan亦欣賞品牌設計團隊，把藝術融入生活的態度。

（即時娛樂）