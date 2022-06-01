我哋係COLLAR｜欣宜教路應對負評 Day自覺屬BB級藝人 Winka哽咽吐心聲 (19:01)

ViuTV全新節目《我哋係COLLAR》昨晚（5月31日）播出第2集，8位成員分享入行後面對的種種壓力，隊中年紀最大的李芯駖說：「做舞蹈員嘅時候，做得好唔好並唔係太過重要，因為唔係主角，但當你做咗主角後，一言一行，一舉一動，狀態嘅好壞，都會成為討論範圍。」

許軼（Day）則表示自己屬於BB程度的藝人：「因為唔係出道好耐，我覺得自己嘅實力都唔合格。」邱彥筒（Marf）則說：「某程度上我覺得，我仲係好明顯知道自己有不足，同埋我知道我仲有乜嘢可以做到，或者我展示嘅嘢唔能夠只得咁多。」隊長沈貞巧（Gao）稱：「你知道有啲責任或能力已經唔同咗，有責任帶好作品畀大家。」

昨晚一集前輩鄭欣宜亮相節目，並以「欣宜姐姐」身分跟COLLAR分享入行後的喜與悲。欣宜問她們成為女團後感覺如何，Marf說：「好似同適應仲有好大段距離，因為依家所有表演都未有觀眾，有時覺得冇癮，所以都期待有觀眾在場，但so far我哋愈來愈match。」

欣宜再問她們現時面對最大困難是什麼？Marf再說：「我自己係一個過慮同埋情緒波動好厲害嘅人，拍攝其間要一直保持平穩，我係做唔到。」

欣宜聞言教路：「我都係非常敏感嘅人，甚至乎去到我出《救命歌》嗰段時間，喺嗰個階段，我好討厭我嘅敏感，有一晚我同鄧小巧傾偈，我同佢分享呢樣嘢，然後佢同我講『你應該擁抱你嘅敏感』，因為我哋係藝人，你唔敏感嘅話，就唔會有同理心，冇同理心嘅話，點去說故事呢？如果你真係覺得好需要嗰5分鐘，just say it，但必須喺5分鐘後恢復平常，因為我哋始終要保持專業，係咪？」

至於面對網上的負評，芯駖、蘇雅琳（Ivy）和陳泳伽（Winka）各自分享心聲。Winka哽咽說：「我都試過畀人話似『達達星人』，出面嘅人講，我唔會覺得受傷，因為佢哋講嚟講去都係講個樣，其實我唔係好care（在意），但諗諗吓，我會好大壓力，因為會覺得我好似carry唔到人哋畀我嘅東西，搞到好似佢哋畀人鬧咁。」

欣宜則安慰她們：「我覺得你要相信真係惜你、支持及尊重你嘅人，佢哋聽到你放負嘅時候，佢哋願意同你一齊分擔，尤其係你哋，我今日坐喺度都感受到大家嘅關係好似唔錯，我好開心我有呢個感覺。作為一個過來人又好，姐姐又好，我見到佢哋好似好辛苦，但我覺得辛苦係咁嘅，代表佢哋重視依家擁有嘅嘢，即係話佢哋有進步嘅心。」

（即時娛樂）