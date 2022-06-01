林作嘲港姐「9成係豬扒」收無綫律師信：睇嚟TVB真係告我 (19:19)

林作早前曾在社交網發表香港小姐質素言論，他表示近日收到無綫一封署名「電視廣播有限公司 法律及規管事務部」的電郵，內容提到「本公司得悉閣下於2022年5月29日在Instagram發布了以下針對本公司舉辦的《香港小姐競選》及本公司經理人合約藝員利愛安小姐的言論：『香港小姐根本唔難選，每年選嘅人好多，但9成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知，最出名嗰個叫『東涌羅浩楷』」。

信中指言論中「豬扒」一詞帶有侮辱性，惡意詆譭及嘲笑大部分曾參選及有意參選《香港小姐競選》的參賽者，偏頗不實，欠缺公允，對女性極為不尊重，屬於誹謗言論，影響公司及利愛安的聲譽，貶低《香港小姐競選》的認受性，影響廣告客戶及公眾對公司的信心，要求停止再發布有關言論及從所有平台移除上述言論；向無綫及利愛安書面道歉及澄清有關言論與事實不符；在林作的Instagram帳戶內的顯眼位置刊登道歉及澄清聲明連續最少24小時；書面保證已履行上述要求。如今年6月7日下午5時前未實行上述要求，會向林作提出法律訴訟，追討公司及相關人士因上述誹謗而招致的損失、法律費用及其他費用。

林作今天在社交網上載整封律師信，並留言：「睇嚟TVB真係要吿我了。各位，我打唔打好？點回應好？摩拳擦掌，等你哋畀啲意見我！仲有7日時間準備。以下開放留言。」

林作接受《明報》電話訪問，表示5月31日透過電郵收到無綫向他發出的律師信，按照正常程序，他需要在6月7日或之前作正式回覆。他目前尚未決定如何回覆，會認真研究自己言論有否問題。他指其實當日帖文，主要回應傳聞麥大力離開無綫，雖然他有提律師信中提到那句說話，但被傳媒斷章取義，變成焦點，背後意思可能並不是字面所理解。

無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢時表示：「本台確實向林作先生發出律師信，暫無其他補充。」

（即時娛樂）