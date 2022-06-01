Alina為拍劇學跳輪椅舞 自爆應獲一張MIRROR演唱會「家屬飛」 (19:50)

龔慈恩、倪秉郎和李炘頤（Alina）首次合作，演出港台製作的單元劇《獅子山下2022：快樂起舞》，劇中他們合演一家三口，圍繞親情倫理間的矛盾衝突。Alina劇中演舞蹈員，因意外變殘疾，要改跳輪椅舞，當中與家人關係也產生微妙變化。

Alina指角色與本人背景和性格相近，但並非導演刻意為她度身訂做，純屬巧合。她為了在劇中表演跳輪椅舞，事前花1個半月時間跟老師上了4堂學習，再回家苦練，拍攝靠打天才波。她又感激獲首次合作的前輩龔慈恩教路，順利完成爆喊戲，獲益良多。

提到她憑電影《假冒女團》入圍角逐《全民票選電影大獎》「最佳女配角」獎項，Alina多謝大家支持，入圍已好開心，可是對爭獎沒有信心，「因為對手（林明禎、廖子妤、鍾雪瑩）實力太強，能入圍已別無他求」。

她未有叫男友邱士縉（Stanley）幫手拉票，皆因他近期忙拍劇又要為MIRROR演唱會準備。Alina笑言自己應該得一張「家屬飛」入場，自爆昨天公開發售演唱會門票，她亦有幫朋友上網訂票，花了數小時都不成功。

龔慈恩與Alina首次合作，大讚對方勤力表現不錯。她演戲多年，試過因環境天氣太乾燥，情緒爆發也喊不出一滴淚。她憑經驗和靠自己領悟，拍喊戲前狂灌水有助谷出眼淚。提到女兒林愷鈴全職入行，龔慈恩強調女兒沒憑「星二代」光環，亦沒幫手鋪路入行，全靠女兒自己努力。

（即時娛樂）