葛斯齊做直播牽連其他藝人 社交網撰長文道歉 (23:35)

台灣資深記者葛斯齊昨晚在網上開直播爆料，除了公開3張汪小菲與不同異性的親密照片，又爆汪小菲曾推跌當時懷孕9個月的徐熙媛（大S），因而被在場的陳建州（黑人）毆打。其間，葛斯齊被網民問到網傳疑似汪小菲與張穎穎關於墮胎一事的對話截圖，汪小菲想保住胎兒，張穎穎則堅決墮胎，葛斯齊表示張穎穎的就醫資料可以在北京某醫院查到，還指汪小菲當時想把事情壓下來，而張穎穎現在有兩套房及汽車在手。

葛斯齊在直播中提及的林俊傑、迪麗熱巴、鹿晗、小S老公許雅鈞等，亦因而分別登上微博熱搜。葛斯齊今日在社交平台撰長文回應，他留言：「過去有一段時間通告不斷，最後製作單位打電話來，我都說如果要談正在發生的本案的真相、看法、分析，我很樂意分享，但後期製作單位打來開始就要爆料，未爆的藝人消息，我就開始婉拒通告，我的初心是讓大家了解狗仔在幹什麼，社會上到底需不需要這樣的角色，我很感謝老天給我這麼特殊的人生經驗，我已經有好一段時間沒有在前線衝鋒陷陣，身旁很多朋友擔心我安危，希望我轉型放下過去的榮耀感，我知道他們是對的！誰不希望能平凡的安然過一生，卓偉曾告訴我，這是天命，你天生幹狗仔的料。我所講的事都是報導過的事情，很多事是見不得光的，一見光必有人遭殃，狗仔也不是照片全盤托出，很多事情是真相與曝光在中間拉扯，我必須要用專業經驗衡量會不會造成別人的傷害，我現在感受到別人可以說的事，我現在不見得能說，因為很容易造成誤解傷害，我但單純分享經歷過往那些記者才知道的事，沒想到造成網友扭曲誤解，哎呀真不樂見。」

他又談到關於迪麗熱巴與鹿晗日本約會、許雅鈞與飯局妹食飯的報道，「第一，我沒說過熱巴和鹿晗一起出遊日本，他們前後差3天，只是我分別巧遇在同酒店進出，鹿晗知道我是狗仔時，打趣問我拍誰，我開始四兩撥千金，鹿晗自答熱巴嗎？ 我才驚嚇到，他是非常可愛的年輕人，他的回答已經明顯告訴我他們就是好朋友！和網友期待的不一樣，我只是想表達在日本都能巧遇，而且當時還是香港同事3天前掉的獵物。再來是小S老公許雅鈞，謝謝你認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了」。

葛斯齊最後向林俊傑道歉，「最後金曲歌王JJ，那些上過社會版面的事情，我們就交由世人去判斷，網友想看狗仔PK歌王，我不會上當的，昨天直播太多網友想著你，我只是提了一下過去報導的事，很不好意思打擾了！請大家不要讓藝人聽聞到狗仔就害怕厭惡好嗎？我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾了。謝謝S媽媽指教，我過去這幾次發言純屬個人正義感作祟，我在臉書上講的事，接受採訪的事沒有收到任何一毛錢，我認為很多事比金錢重要，通告上也是基於同行的幫忙有收微薄車馬費，就算有人私下抖內我也是婉拒了，很不好意思因為自己還讓您被記者打擾了，祝平安健康」。

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（即時娛樂）