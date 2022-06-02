COLLAR 8位成員一條心 靠溝通解決問題 (00:00)

女團COLLAR於今年1月12日成軍，8位成員邱彥筒（Ｍarf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖出道至今，除了出歌、拍廣告、擔任代言人的工作，早前齊齊拍攝綜藝節目《我哋係COLLAR》。節目中，她們去了3日2夜的Staycation，玩遊戲玩到癲外，各成員也會深情剖白。芯駖說拍攝時大家都很感動，又指成員間經過此旅程更加肯定對彼此的感情，在前進的路途上不分你我；最眼淺的Winka成為「喊包」，她解釋因當刻憶起自己一路走來，到成為COLLAR一分子，然後大家一齊經歷不同的舞台、一起為同一件事努力，不禁感觸落淚，感覺一切很奇妙；隊長Gao亦稱成為公眾人物後，整個世界突然很大轉變，不經不覺就收埋了自己原有的面貌，漸漸忘記了開心的感覺，所以她覺得拍這個節目最大得着是提醒了她們很開心、很小朋友的一面。

出道至今5個月，Gao認為COLLAR變化最大是成員間的凝聚力強了很多，亦加深了對彼此的了解，現時一個眼神便知道對方的狀况。芯駖稱這段期間大家共渡了一些難關和考驗後，更加有信心一起走下去。Winka則表示她們現時已是一家人。Candy就覺得Ivy這段時間進步最大，由最初收收埋埋，到現在信任她們更加多，願意將自己的內心感受表達出來。她們又表示在COLLAR身上沒有出現是非問題，即使8個女仔來自不同背景，有不同性格，各自在表演上有不同意見和堅持，但她們全憑「溝通」這兩個字解決，因為大家出發點都是為件事好。芯駖認為成員間摩擦一定有，但各人對事情有不同的喜好和看法反而是好事，可從中交換意見，慶幸大家都是易溝通的人。

談到外界對COLLAR的評價兩極，她們稱未有因讚美而自滿，對批評也不敢怠慢，努力學習在讚美和各種批評聲中成長。提到她們為張敬軒紅館演唱會擔任嘉賓，表現惹負評，Winka坦言一定有不開心：「原因是覺得自己做得不夠好，因為我們8個對紅館都有憧憬，覺得可以做得再好些，也沒什麼好解釋和澄清，我們都是對自己高要求的人，知道發生什麼事，但希望觀眾能給信心我們，讓我們再進步。」Candy與Ivy被指「嗌歌」？Candy沒因負評不開心，自知在這次表演上仍有很多進步空間和不足之處，望汲取這次教訓，下次做得更好，令她不開心的反而是影響到其他成員及軒仔。Ivy會視為一次經驗，最緊要是之後努力做得更好。

至於COLLAR想成為一隊怎樣的女團？Gao表示作為一隊香港製的女團，希望她們的多樣化能展示給香港朋友看，能帶給大家力量和好的表演。

欲知專訪詳情，請留意今天（6月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）