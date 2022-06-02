地獄廚神是我媽｜Phoebus親餵小妹妹粉絲食飯展愛心 (17:35)

Joey（左）的拿手菜式是蒸水蛋，令10歲兒子食到怕。（大會提供）

ViuTV節目《地獄廚神是我媽》逢星期一至五晚上10時30分播出，節目由陳俞希（Hailey）、鄭伊琪（浩南）、右雨及P1X3L主持，邀請不同家庭的母親，展示她們獨有的「地獄料理」。

節目還會提供機會給家庭成員大控訴，一齊認識媽媽超乎想像的可愛一面。為了全家下半生幸福，劇組更安排媽媽們接受廚藝特訓，為她們安排驚喜活動，一經取錄，全家更會得到獎金5000元。

明晚（3日）播出第5集，今次被調教的是年輕靚媽Joey，從小在家都是「飯來張口」，即使已為人母，仍得到老公「免煮金牌」，不用為三餐煩惱。然而，她的幸福無飯生活，被近年「在家工作」模式打破。

一心為子女下廚的她，只有一道「拿手菜」蒸蛋，令10歲兒子食到怕，更稱寧願食白飯，也不想再吃蒸蛋。Joey因無知曾釀成多宗廚房意外，令老公揑一把冷汗，成為家族裏人見人驚「地獄廚神」。

為令Joey搣甩這稱號，廚師Mable決定把Joey的暗黑料理「黐底午餐肉菜心炒飯」，改造成闔家最愛的「鮮味菠蘿炒飯」。Mable更挑戰本身怕油和怕熱的Joey，完成危機處處的心願菜「韓式炸雞」。

Joey成功炮製菠蘿炒飯，獲得全家一致讚賞。Joey女兒本身是吳啟洋（Phoebus）粉絲，Phoebus藉着機會親手餵小妹妹食飯，十分有愛，小妹妹亦吃得津津有味，甜到入心。

（即時娛樂）