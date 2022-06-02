陳凱詠孖ANSONBEAN比「舞」 互送高帽 (17:45)

陳凱詠（Jace）出道3年以來，不乏跳舞快歌，有跳舞底子的她在YouTube頻道開設了《J.D.FEAT.》跳舞Cover片系列，邀請不同歌手和舞蹈員朋友，跳不同類型跳舞歌曲。

今次Jace邀請了首次合作的ANSONBEAN（陳毅燊）一起跳《No Lie》，2人在拍攝前一星期，特地跟Jervin老師排練了3堂，Jervin更邀請了超過20名舞蹈員學生參加，陣容是有史以來拍攝《J.D. FEAT.》跳舞Cover片最鼎盛的一次。雖然如此，拍攝只花了2小時便完成，效率很高！

Jace和ANSONBEAN首次合作便互笠高帽，Jace表示：「ANSONBEAN跳舞好睇，我哋排練咗3次，而且前期準備時間充足，所以好快就埋位完成拍攝。多謝ANSONBEAN傾力演出，佢話會教我打側手翻。仲有一件事好深刻，喺開拍之前，呢個哥哥仔好cute，朝早跑完步，做咗好多嘢之後先去拍攝，跟住去拍攝場地打坐，等個人冷靜，我都要學佢一樣冷靜一下。」

ANSONBEAN則說：「今次拍dance video好緊張，多謝Jace邀請，唔使跳到抽筋，佢嘅台上演出喺Super！」

（即時娛樂）