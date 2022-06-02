被消失的凶案｜邵美琪被78頁紙對白考起 張兆輝腦筋辛苦 (18:48)

由張兆輝、陳靜、洪天明、何華超、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、車婉婉、Joe Junior等主演的懸疑電影《被消失的凶案》，將於本月16日上映。其中一場78頁紙的律政處戲分，少有地考起一眾演員，張兆輝、Maggie、婉婉和Joe哥在拍攝前不停背誦，完全像考生臨入試場一刻作最後衝刺，認真努力。

故事講述大廈重建，一具被深埋8年的人體殘肢被發現，警方鎖定是死者刀疤勇（何華超飾）前妻言鳳萍（陳靜飾）與同屋主爛面超（洪天明飾）通姦殺人，惟在警方再三調查下，疑點重重變成懸案。該場78頁紙就是分別飾演警長及督察的張兆輝、Maggie，被演檢控官的婉婉、Joe Junior連場討論案情。

張兆輝說：「劇本開拍前已完整收到，但拍攝時導演會即時諗到更好效果、對白或者場景次序，之後全部調配過，現場再執對白，今次我係無動作戲，但腦筋就辛苦啲。」

同樣被長長對白考起的Maggie，透露這一場78頁紙案情討論，共花了2日拍攝，她說：「今次好大挑戰，因為對白比較多分析案情，有好多資訊唔可以講錯，一action個感覺就似考試，cut機就似放學打鐘，都幾得意，大家演員就好似一班同學！」婉婉亦笑言現場討論後，當導演若突然加一堆對白，自己要即時消化再背出來，每次埋位都似考試，頗有壓力。

（即時娛樂）