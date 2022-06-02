《隔離童話集》音樂劇場8月開鑼 趙學而怕唔唱歌觀眾割櫈 Jace首演舞台劇擔心狀態 (19:30)

由梁祖堯、湯駿業聯合導演，梁祖堯編劇的《隔離童話集》音樂劇場，將於8月12日起假葵青劇院演藝廳舉行。風車草3位主腦：梁祖堯、湯駿業及邵美君，將聯同趙學而及陳凱詠（Jace）合演超現實隔離事件。

今次《隔離童話集》故事，是由阿祖、湯駿業及阿君開始，首次獨自擔任編劇的阿祖說：「我哋3個人都係好大缺陷嘅人，某日大家面對突如其來嘅隔離事件，喺隔離空間入面，遇上咗工作人員Jace，而佢嘅上司就係學而。叫得《隔離童話集》，係講呢5個人嘅經歷，但又唔係大家依家一路經歷緊嘅隔離，但我只可以講咁多，想知更多就要買飛入場睇喇！」

製作團隊構思別出心裁造型，他們都讚不絕口，學而更大讚充滿「仙氣」，Jace亦對造型鍾愛有加：「我喺舞台上都試好多造型，但呢個好女仔對我嚟講好新，因為好大把頭髮，又有精靈耳。以前都有諗過放落我嘅作品裏面，但冇機會試，估唔到會喺咁嘅情况下做到，同埋望住大家，已經好有故事感覺，令我好期待今次首演舞台劇，但同時亦擔心點樣可以保持狀態同演出水準。」

有學而與Jace的加盟，再加上唱得之人湯駿業及阿君，阿祖說：「攞住呢手牌，我哋一定唱歌。」學而亦表示：「我唔唱，啲人會割櫈。」阿祖大讚學而與阿君用靈魂唱歌，Jace在舞台上發放的能量，是用生命感染空間。

（即時娛樂）