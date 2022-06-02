《黑金風暴》6‧13登陸香港開電視 林峯讚吳啟華風采依然 (19:40)

由林峯、吳啟華和吳岱融等合演的警匪劇《黑金風暴》，將於6月13日在香港開電視播映。（大會提供）

由林峯、周秀娜及黃浩然主演的警匪劇《黑金風暴》，將於6月13日起晚上8時30分在香港開電視播映。

劇集由9個案件組成，劇中演員陣容備受關注，包括吳啟華、吳岱融、盧慶輝、李璨琛、連詩雅等合演，還有首次拍劇的許靖韻及趙慧珊，憑《家族榮耀》人氣大增的熊黛林、郭政鴻、高鈞賢及林韋辰等亦特別演出。

林峯在劇中演重案組高級督察，坦言《黑》劇演員都是認識了很久，但從未合作過，有些更是重聚，他說：「套劇有好多單元，每個單元有不同key person，當中我同岱融哥第一次合作，而同啟華哥對上一次合作，係廿幾年前嘅《美味情緣》，今次再合作覺得佢風采依然。」

吳岱融表示今次拍攝非常開心，跟好多很久沒見的同事合作，他說：「喺深圳拍攝部分，因為疫情，所以就算冇自己戲分，大家都唔走得，成日一齊，當時間就得啱，就相約食飯傾偈，大家滔滔不絕，好多老朋友一齊，感覺好好。」吳岱融又指今次於劇集飾演黃浩然、李日朗的爸爸，跟2人有不少對手戲，「好多好寫實嘅父子情戲分，李日朗、黃浩然都係好用功同努力嘅演員，同佢哋合作冇負擔」。

在劇中第2個單元演出的熊黛林，近年積極拍劇，繼去年拍畢《家族榮耀》後，今年再參演《黑金風暴》，她說：「浩然、政鴻之前啱啱合作完《家族榮耀》，今次再見好有默契，好快入到戲。」

（即時娛樂）