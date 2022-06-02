花姐稱做經理人4年變負面 嘗試企後一步認識新的自己 (23:48)

MIRROR經理人黃慧君（花姐）獲邀為今天（2日）舉行的「TEDxHSUHK 2022」講座擔任演講嘉賓，她以「Stranger in the mirror」為題目。花姐坦言做了經理人這4年，覺得自己變得很負面及虛偽、很憎自己、沒自信等，甚至控制不到自己情緒，需要食藥。現年49歲的花姐表示，45歲前的她一直幸福快樂，做了經理人後就好像所有東西也沒有了，這4年每日照鏡也發覺不認識自己，不懂跟自己對話，也不懂跟別人溝通。她覺得自己很陌生，也對身邊的人、新認識的人很陌生。花姐直認現在對她是「the worst of time」，面對「經理人反叛期」，因自己沒自信、失落令旗下藝人、同事、身邊的人不開心及辛苦，同時亦經歷「經理人鬱鬱不歡期」，感到很寂寞，好像只有家中愛犬陪她。

雖然花姐自爆獲邀請演講時感到「淆底」，但亦因這次演講改變了自己，令她重新反省這4年做了什麼，不再沉迷低潮，亦不應再說不享受做經理人，因為今天不開心的她認識了新的自己，知道自己有更多可能性，用重新的態度對待社會。花姐亦語重心長表示，社會有很多事情令人不開心，因而去到一個迷茫期，叫大家嘗試企後一步，去認識他人、認識新的自己，減少不和諧事情發生；有時肯放低自己，用另一角度望自己、望他人，這個社會會更和諧。她還說做人不要被框框圍住，大家可以嘗試跳出一步。

（即時娛樂）