花姐稱做經理人4年變負面 嘗試企後一步認識新的自己 (23:48)

next

MIRROR經理人黃慧君(花姐)獲邀為今天(2日)舉行的「TEDxHSUHK 2022」講座擔任演講嘉賓,她以「Stranger in the mirror」為題目。花姐坦言做了經理人這4年,覺得自己變得很負面及虛偽、很憎自己、沒自信等,甚至控制不到自己情緒,需要食藥。現年49歲的花姐表示,45歲前的她一直幸福快樂,做了經理人後就好像所有東西也沒有了,這4年每日照鏡也發覺不認識自己,不懂跟自己對話,也不懂跟別人溝通。她覺得自己很陌生,也對身邊的人、新認識的人很陌生。花姐直認現在對她是「the worst of time」,面對「經理人反叛期」,因自己沒自信、失落令旗下藝人、同事、身邊的人不開心及辛苦,同時亦經歷「經理人鬱鬱不歡期」,感到很寂寞,好像只有家中愛犬陪她。

雖然花姐自爆獲邀請演講時感到「淆底」,但亦因這次演講改變了自己,令她重新反省這4年做了什麼,不再沉迷低潮,亦不應再說不享受做經理人,因為今天不開心的她認識了新的自己,知道自己有更多可能性,用重新的態度對待社會。花姐亦語重心長表示,社會有很多事情令人不開心,因而去到一個迷茫期,叫大家嘗試企後一步,去認識他人、認識新的自己,減少不和諧事情發生;有時肯放低自己,用另一角度望自己、望他人,這個社會會更和諧。她還說做人不要被框框圍住,大家可以嘗試跳出一步。

(即時娛樂)