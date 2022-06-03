胡杏兒為經理人團隊圓夢 邀曾比特唱K 組新組合「M&M」 (17:12)

身在內地參與綜藝節目《乘風波浪3》的胡杏兒（Myolie），抽空約同樣在內地參與音樂節目《聲生不息》的曾比特（Mike）唱K，更以他們的英文名的第一個英文字組成新組合「M&M」，舉行了一場只唱了兩首歌的「客廳演唱會」。雖然現場只有7位觀眾，杏兒眼見大家反應好，笑言隨時加場。

原來，杏兒的經理人團隊成員被曾比特於《聲生不息》的演出迷倒，請杏兒出馬促成唱K約會。杏兒冒昧透過友好邀約︰「我們這段時間在長沙錄影節目時，經常看到《聲生不息》。我們一開始有留意Mike，女助手不停讚他樣子可愛，唱歌好聽，又會講笑，於是大家嚷着想跟Mike一齊唱K。見大家一片癡心，打通了幾個朋友電話之後，就成功定了這個約會。」

唱K當日，杏兒經理人團隊所有成員均有現身。她笑言︰「這天真的很人齊，多得他們在場打氣。客廳雖不大，但演唱過程很有氣氛，看得大家也如癡如醉。Mike更出動私伙電子琴，我和他練唱時選了兩首心水歌曲，廣東、國語歌各一，《讓一切隨風》和《你最珍貴》。」雖然首度合唱，杏兒和曾比特非常合拍。杏兒對曾比特讚不絕口：「他真的很有音樂才華，不但歌唱得好，為人可愛親切，希望他未來有更好的發展。『M&M』這組合名字是Mike想出來的，期待下一次唱K機會。我也趁機向他偷師，為《乘風波浪3》的唱歌部分作準備。」

（即時娛樂）