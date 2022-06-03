麥皓兒自爆拍無綫劇被非禮 涉事收音師發聲明否認指控 (19:09)

涉事的收音師發聲明，指麥皓兒的帖文為不實指控、誤導視聽，令他聲譽受損。（網上圖片 / 明報製圖）

曾參選2007年港姐的麥皓兒，上月30日在社交網自爆拍攝無綫新劇《下流上車族》時被外判收音師非禮，指該名收音師在沒有知會下，突然粗暴地在她背後大力扯開她的裙，將收音咪插落她腰部較下位置。男友「蔥頭」丘梓謙轉發帖文力挺女友，稱絕對不能容忍收音師行為；無綫則表示會嚴肅跟進事件。

涉事的收音師今日（3日）發聲明，強調麥皓兒的帖文為不實指控、誤導視聽，令其聲譽受損。他在聲明中表示拍攝當日由服裝部同事為麥皓兒設置無線咪，自己加以協助處理收音發射裝置。收音師指麥皓兒當時自行在裙頭外夾上收音發射裝置，由於演員進行拍攝時會有不同程度身體郁動及動作，他為免收音發射裝置「穿崩」，於是向麥皓兒建議「反Clip在裙頭上效果會好」，隨後協助麥皓兒將收音發射裝置重新裝上。他強調只是「於演員麥皓兒裙頭邊稍微拉開，隨即將收音發射裝置在裙頭內夾好，調整位置後本人已即時鬆手離開」。

收音師表明「從無對演員麥皓兒作任何侵犯、冒犯及非禮的意圖」，如事件需警方介入處理，他會全力配合協助調查。他在聲明最後表示︰「本人在此嚴正聲明，有關演員麥皓兒透過社交平台陳述的內容失實、傷害本人聲譽深表遺憾。本人冀TVB盡快查證事件的真相以正視聽，並保留一切法律追訴的權利。」

麥皓兒回覆傳媒時強調她所寫的均為事實，並指事件已交由公司處理，她相信公司。

（即時娛樂）