尋人記II｜昔日徙置區居民馮自生苦中尋樂：懷念鄰里關係 (20:40)

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的無綫節目《尋人記II》昨晚播出一集主角是1981年接受《新聞透視》訪問的馮自生及徐楊少英，兩人與3萬多名李鄭屋徙置區居民，同是天涯「輪候」人，輪候上重建公屋。由於李鄭屋徙置區用作臨時安置，衞生環境欠佳，馮自生一家四口及徐楊少英一家五口分別要擠在86及120平方呎的單位內。除居住環境，治安亦很差，牛仔褲、水煲、火水和尼龍牀都是賊人目標，公共女廁更時有搶劫及非禮事件。

攝製隊未試過尋回逾40年前的新聞主角，這集挑戰難度，持續半年、每周走訪1985年開始入伙的李鄭屋邨，地氈式「見人就問」，後來在熱心居民協助下找到馮自生（生姐）。敢作敢言的「生姐」，40多年後依然健談，甫見到攝製隊即笑道：「我有『第六靈感』，我睇你哋特輯，已經心諗你哋會唔會嚟搵我吖喇？」

在徙置區住了30多年的生姐最後一批「上樓」。她記起新居入伙時很激動，最興奮是擁有自己的牀：「雖然係上下碌架牀，但當時都開心到大聲嗌：『卒之有我嘅牀喇！』」雖然生活「逼」人，但生姐仍懷念昔日的人情味：「住徙置區係無奈、被逼，係人間慘事，但我懷念係街坊守望相助的鄰里關係，嗰種人情味係依家搵唔到嘅，真係搵唔到。」對舊街坊念念不忘的生姐，記得攝製隊另一目標徐太一早搬往新田圍公屋，攝製隊最後在沙田尋到徐太。

徐太憶述當年「上樓」後，最開心是有獨立廁所及廚房，並為改善居住環境多番出擊：「我嗰時有去公屋評議會度聽吓有咩新情況，又多次申請調遷到大單位，我話咁多隻雞擺喺個籠，你都話虐畜，我咁多個人擺喺間屋度，係咪虐人？」每集都為受訪者送上驚喜的攝製隊，今集找來當年採訪的記者劉慧卿，隔著電話與生姐和徐太話當年，相當溫馨。

（即時娛樂）