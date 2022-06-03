聲夢傳奇2｜21歲趙小婷IG粉絲破3萬 曾獲衛蘭點讚 (22:38)

無綫節目《聲夢傳奇2》6月11日晚首播，為讓觀眾在節目開播前對各學員有更深入認識及了解，一連數星期公開23位學員個人履歷及資料，最後一輪主角是4名女學員，分別為21歲趙小婷（Pamela）、20歲孫衣文（Mandy）、22歲劉詠彤（Angel），及26歲江廷慧（Vivian）。

四人之中暫以Pamela熱門指數最高，她身為香港大學內外全科醫學生，除被封應屆「聲夢學霸」，嬌小可愛外表亦極速入屋，Instagram粉絲人數已破3萬，因她自2018年開始，定期上載大量彈唱片段，彈唱俱佳，加上聲線甜美溫婉，受網民正評。她去年3月翻唱了衛蘭的《It’s OK To Be Sad》，還吸引衛蘭留言讚好。

另一位賽前被睇高一線是Vivian，她14歲移居加拿大，為當真正香港歌手辭職返港參賽。她返港追夢一波三折，首先因疫情買不到機票，要經上海飛返香港；於上海隔離期間，因被驗出確診需要入院進行治療，令她一度擔心趕不及返港參賽，感激說：「好慶幸TVB冇放棄我。」

Mandy與Angel亦獲得關注度，Mandy曾於北京電影學院培訓中心及上海戲劇學院繼續教育學院修讀進修表演、並於北京現代音樂學院學習唱歌，是無綫第31期藝員訓練班畢業生。她除擅長中國舞，更是羽毛球校隊代表，又擁有服裝設計相關知識。Angel除樣子可愛，招牌纖腰亦給人留下印象。她小時候曾於「東南亞超級新聲」比賽中奪得「最佳台風獎」，接受8年歌唱訓練及擁有5級爵士鼓資格，5歲開始學習跳舞，最擅長跳Hip Hop。

（即時娛樂）