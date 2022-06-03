林日曦成功趕老婆出山 the pancakes相隔9年再開騷 (23:23)

「腦細」林日曦的舞台獨腳戲《大初戀日》再三加場，昨日他宣布29場門票售罄，不再加場，但場地尚有兩日演出檔期，下午4時許在社交網寫道：「我突然間有一個很喪的諗法... ...」這兩日檔期是在他的演出中間（6月7、8日），說：「我突然喺度諗... ...有一條友好耐好耐都冇開過音樂會（差不多10年），我想說服佢用嗰兩日、用我個佈景、用我啲音響、用我啲同事，幫佢搞兩場『突發攝位復出冇任何idea純粹以歌會友音樂會』... ...純粹發吓夢，因為一來唔知場地批唔批准咁樣做，二來要說服佢肯出山仲難過登天」

林日曦所指嗰「條友」是the pancakes蔡明麗，正是他的太太。他自爆為此被老婆「睥住」又搞喊她，至今日凌晨4時獲最後答應出山。the pancakes的「隊員（歌迷）」興奮歡迎隊長歸隊，她對上一次公開演出是2013年12月於九展舉行3場《地球很危險音樂會》。

林日曦再補充昨日提出舉行音樂會是突然想出來的，他說：「對天發誓，全部係尋日突然諗出嚟，毫無預謀，四日後就嚟（在我演出中間攝兩日）唔係咁樣突然殺佢一個措手不及，我諗佢一世都唔會再開show。」多年來林日曦被指收埋老婆，唔畀她演出，有網民留言：「你終於肯放返隊長（蔡明麗）出監啦！」林日曦被冤枉，回覆:「你都唔知我趕咗幾多次佢出去... ...佢唔敢我都冇計。」

終於輪到the pancakes再向她的「隊員」說話，宣布舉行《the pancakes 亂入大初戀日喊足成晚音樂會》，她寫了二千多字長文解釋演唱會的安排，並形容「此乃一個自我滿足、不興奮的沉悶音樂會，只適合我最忠實的隊員」。她提到「冇見咁多年，我好似全地球正常人類一樣都係會老咗的，希望大家高抬貴手唔好討論我有冇老或老咗幾多」、「我嚮往斷捨離，多謝大家心意，不用送禮，謝謝」、「我依家真係好容易喊，可能由開頭喊到尾令人覺得煩厭，接受到的話，都唔洗擔心我，我唔開心又喊，開心又喊，感動又喊，街邊隻貓痾唔出屎又喊，我淨係喊，冇事的」，她又講明林日曦不會是嘉賓而她也不會跟對方合唱，因為她有強烈的自尊唔想靠佢（老公）吸引人買飛和搞熱個氣氛。最後是「總之，多謝大家盲目的支持。」

（即時娛樂）