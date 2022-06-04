鄭俊弘宣布兒子6‧1出世 何雁詩︰爸爸媽媽好愛你 (15:26)

鄭俊弘、何雁詩今日在社交平台上載捧住BB腳仔的照片，宣布兒子Asher Douglas Cheng已於6月1日出世。

何雁詩說原以為兒子沒那麼早出世，怎知一足月已經急不及待要出來。她回憶那幾天一直忙準備新居，到兒子出生前一天才執拾走佬袋。何雁詩回憶生產過程十分痛楚︰「到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般，還好有麻醉師救命。打完無痛，立即回魂，還玩了一鋪LoL。再經觀察一輪，婦產科醫生說是時候了，老公一直在旁替我打氣『You can do this』，費盡九牛二虎之力把寶寶推出來。現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰。」

作為新手爸爸媽媽，何雁詩相信她與鄭俊弘必然會遇到挑戰，但也會抱住無比的歡樂和期待每一天與孩子一起學習。何雁詩透露兒子擁有一雙大眼睛，暫時未知似她還是似老公。她說︰「我的小寶貝，像誰也好，只要健康開心過每一天就好，爸爸媽媽好愛你。接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體，擇日再跟大家分享。」

鄭俊弘表示兒子雖然早出世，但很強壯，他們一家三口很高興能踏上這段新的旅程。鄭俊弘對兒子說︰「Asher，你是個好孩子，願你快樂健康成長。爸爸媽媽永遠愛你，保護你，指導你。」他亦對何雁詩說︰「我的妻子，你真是不可思議，是現實生活中的超級英雄。親眼目睹你生下Asher，這是一個令人驚嘆及謙卑的經歷。你是強大的母親。我非常愛你，感謝你為我們付出和犧牲的一切。」

據何雁詩表示，兒子的腳仔照是好友陳瀅操刀拍攝。陳瀅也有在社交網分享照片，留言恭喜及歡迎契仔來到這世界。

（即時娛樂）