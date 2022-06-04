尋人記II｜30年前村童開心重逢 回舊校遇昔日老師獲贈校章 (17:18)

阿鳳、芬女、興兒及安仔1990年就讀下白坭村公立學校，4人在攝製隊安排下重逢，更遇上昔日的學校主任。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《尋人記II》昨晚播出第6集，鎖定1990年《新聞透視》採訪的下白坭村公立學校。由於該村校已於1997年荒廢，加上昔日受訪人數眾多，攝製隊只可帶着彩色舊照直闖下白泥村，以「大包圍」式尋人。雖然很多目標人物已搬走，幸主持之一的黃曉瑩在尋人期間認出2013年採訪過的下白泥村民杜錫譽，最後在杜生幫忙下聯絡上昔日的4位新聞主角阿鳳、芬女、興兒及安仔。

兩星期後，攝製隊約了4人到下白泥村話當年，阿鳳、芬女、興兒更帶小朋友一起「回家」，場面溫馨。回顧村校歲月，他們對「課餘活動」較深刻，課堂所學的早已還給老師。興兒笑言：「當年八成時間都用嚟玩，一成時間讀書，一成時間落田。」

4人回味童年點滴，更細數讀村校三大好處，包括每班人數最高峰時只有11人，要考到10名內輕而易舉；不怕蟲、不怕污糟及不怕曬；學到不少實用知識。芬女說：「第一樣就教認夾竹桃，因為有毒。蜜蜂其實都有好多種。」阿鳳表示：「蛇蟲鼠蟻都見得多啲，依家有啲小朋友入到嚟會『指羊為馬』，但我哋會識分。」

村校主任陳本文在攝製隊安排下驚喜現身，陳主任除了叫得出各人的中文全名，更派發校章，令4位主角非常感動。陳主任表示在下白泥教書是他33年教學生涯中最開心的日子︰「啲學生純樸好多，又可能學生人數少，我哋識晒同知道佢哋性格，照顧佢哋都容易啲，我都畀個女讀村校。」

4位昔日村校學生，對會否讓下一代讀村校有不同睇法。芬女與安仔支持，興兒及阿鳳則反對。芬女說：「有時個女喊，老師會WhatsApp話畀我聽，佢哋會留意到咁細微嘅嘢。」興兒則認為讀村校在現今社會缺乏競爭力：「依家幼稚園已經補習緊英文，鋼琴已經唔Hit，要學小提琴。」

（即時娛樂）