曾比特內地爆紅感覺不知所措 拍拖6年想和女友盡快結婚 (18:18)

曾比特自言對紅與不紅沒有太大概念，現在最想做的就是去旺角買格仔餅食。（大會提供 / 明報製圖）

曾比特（Mike）於節目《聲生不息》中憑80年代歌曲《初戀》在內地人氣急升，他早前接受港台《舊日的足跡》訪問時坦言︰「我唔覺得紅定唔紅，我冇太大概念。我最想戴住頂帽去旺角買格仔餅食。我只係一個普通人。如果要用4個字嚟形容，就係『不知所措』嘅感覺。」

Mike雖然曾獲得校內歌唱比賽冠軍，但對外形沒自信，報名參加《全民造星II》前考慮了很久。他強調當日參賽絕非「姜濤效應」，而是該節目給他熱血的感覺。「媽媽一直都鼓勵我放心去做，唔好太介意結果。我哋屋企唔習慣講好多嘢，但就總會感受到佢嗰種鼓勵，咁已經足夠！」

Mike一直希望送自己的唱片給媽媽，待他從長沙回港後，會立即買了一張自己的唱片送給媽媽。「我去買，因為台前幕後都付出咗好多，所以我都要出番一分力去支持！我嘅倩老師（歌唱老師陳倩妮）話希望可以喺紅館坐第一排睇我唱歌，呢個亦都係我嘅願望，係一個指標，一個肯定。幾時可以做到？我想愈快愈好！」

「爆炸頭」是Mike的標記，原來此髮型是遺傳自曾媽媽，家裏只有媽媽和他是天生曲髮。他覺得一頭曲髮很麻煩，從小就把頭髮「剷青」，長大了才留長髮。「我也要一段時間才能接受這個髮型，想不到現在它竟成為了標誌，希望它可以保持到60歲。」

重提當日在《聲生不息》中與林子祥合唱《單車》，Mike坦言當時內心有種遺憾的感覺︰「爸爸喺我10歲時走咗。我5、6歲先由汕尾到香港同家人團聚，其間4年爸爸好忙，大家見面唔多。收到消息嘅時候，我上緊堂，學校職員帶我去醫院，我唔知發生乜嘢事，喺的士上我唔明佢講乜嘢『冇事冇事』，去到醫院就見到媽媽同姐姐喊到死去活來，原來爸爸已經走咗......我最難忘嘅就係我喺汕尾讀咗一個學期嘅一年班，喺香港再重讀幼稚園。當時我最希望爸爸接我放學，因為佢會一手抱起我騎膊馬，好高，好開心，跟住我哋會去行吓商場......」

談到一同參加節目的炎明熹，Mike表示對方尚未出道已聽過她唱歌，並指她歌藝佳，人可愛，說話有趣，希望兩人有機會合唱。他也欣賞陳奕迅：「我哋第一次喺公司見面時佢化緊妝，當時我好緊張，偷睇佢，佢同我講聽過我唱歌，話我唱得好，叫我繼續努力。（有說你是其接班人？）我當然好多謝讚賞，但係做接班人我好驚。我覺得作為一個歌手，做好每一首歌，一切由心出發已經好足夠，希望大眾能從我嘅歌曲得到共鳴。」

Mike目前身在長沙，很掛念女朋友。「我哋喺教唱歌嘅時候認識，依家感情愈嚟愈好，梗係要畀安全感佢。溝通好重要，為咗畀定心丸佢，我買咗部琴喺酒店練習，基本上我大部分時間都喺酒店房。我哋拍拖差唔多6年，我希望盡快結婚，但諗起依家係事業起步階段，必須考慮將來嘅生活，要更加努力。我喜歡佢因為佢唱歌好好聽，無論生活上、舞台上佢都係一個好charm嘅人，成日都有一個好吸引人嘅笑容。我鼓勵佢參加比賽，但係佢好怕醜。」

（即時娛樂）