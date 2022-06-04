阿嬌演唱張學友情歌被讚眼神有戲 阿Sa勁歌熱舞贏首仗 (18:59)

內地綜藝節目《乘風破浪3》昨晚播出第3集，30位姐姐在首次團體比賽上分成兩隊8個組合，由那英及寧靜兩位師姐帶領對戰，分別進行「唱show」、「唱演」、「跳唱」、「唱樂」4輪對抗賽。蔡卓妍（阿Sa）一組所唱的《要你管》首先拿下唱跳組的優勝；鍾欣潼（阿嬌）一組則以舞台劇形式演繹張學友的《情書》，亦令觀眾留下深刻印象。

阿Sa在上星期的節目中完成了分組，加入寧靜戰隊。選隊長期間，她與其他姐姐打招呼時的社交畫面與別不同，豪邁的坐姿令網民紛紛叫她坐好。阿Sa為此在社交網發文回應︰「我坐好了，不過......這麼糊也能被你們發現。」阿Sa一組表演的歌曲《要你管》編舞時加入長光管道具令難度升級，阿Sa練習之餘，也為同組的姐姐加油，且充分發揮其氣氛擔當的作用，被阿雅稱為團中的「開心果」。正式公演時，阿Sa於舞台上霸氣十足，再次玩Rap的表現令人驚喜。經過4輪比賽，阿Sa一組最終以562票比427票戰勝吳莫愁組，成功拿下唱跳舞台的優勝。

阿嬌則與寧靜、趙櫻子以舞台劇形式演繹張學友經典作品《情書》，將原本帶有傷感的歌曲，以舞台劇的方式重新詮釋，展現出對青春年華的追憶和對美好時光的懷念。唱至副歌部分時，阿嬌以深情的眼神與寧靜隔空對望，被不少網民讚「眼神有戲」。

（即時娛樂）