十八年後2.0｜趙希洛2場戲喊足4.5小時 27歲鄧卓殷扮14歲學生妹零違和感 (19:10)

譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的劇集《十八年後的終極告白2.0》，開播以來的焦點集中在譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛3位女主角身上。趙希洛飾演的宋慧琪受小產打擊，留院時先對住陳山聰飾演的丈夫Jason自責，更走上醫院天台企跳，被讚將喊戲演繹出不同層次。

趙希洛在社交網透露拍攝該場戲時喊足4.5小時，她受訪時表示拍攝兩場喊戲均做足功課，與教戲老師討論了不少細節位。她說︰「每一種痛嘅演繹方法都有好大分別，好感恩大家有留意到。每場喊戲我都分咗唔同嘅程度，因為每個人就算經歷同一件事，未必每次嘅哀傷都係一樣。」監製王偉仁透露趙希洛該兩集演出只是「小菜一碟」︰「隨住劇情發展，她將延續『瘋狂的血』，帶給觀眾前所未有嘅官能刺激，大家應該從來冇見過咁嘅趙希洛。」

飾演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤的鄧卓殷，在昨晚播出的新一集登場。雖然鄧卓殷已年屆27，飾演14歲學生妹卻零違和感。她受訪時說︰「會觀察表妹平時嘅舉動同埋語氣，第二睇完劇本後唔好諗得太複雜，因為小朋友比較直率。著住校服之後即刻覺得自己係學生，好幫到入戲！」鄧卓殷難忘龔嘉欣對她的照顧：「有一場情感戲，嘉欣捉住我對手講番我哋戲入面嘅處境，即刻幫到我入戲，啲眼淚衝出嚟，好感謝有佢。」

（即時娛樂）