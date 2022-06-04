桂莉芙 姬韓遜三代同堂 出席子女中學畢業禮 (19:20)
文章日期：2022年06月04日
金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）和《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）都是星二代，在影壇各有成就，她倆的星三代日前更中學畢業。桂莉芙的長女Apple上月剛滿18歲，日前出席畢業禮，桂莉芙的演員媽媽碧菲丹娜（Blythe Danner）、Apple的歌手爸爸Chris Martin均有到位於加州聖莫尼卡的一所中學，見證女兒的重要時刻。
姬韓遜同樣三代同堂，母親高蒂韓（Goldie Hawn）與兒子Ryder的音樂人父親Chris Robinson亦有到場。值得一提的是，18歲的Ryder現正跟年長他一歲的Iris Apatow拍拖，後者也是星二代，父親祖艾柏圖（Judd Apatow）曾執導《弊傢伙…搞大咗》等電影， 媽媽則是《小三大聯盟》女星李絲莉雯（Leslie Mann）。
另一演藝世家、米高德格拉斯（Michael Douglas）與太太嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）日前亦出席了兒子Dylan在名校布朗大學的畢業禮，並各自上載合照到社交網，不少演藝圈好友紛紛留言恭喜。