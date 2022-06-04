桂莉芙 姬韓遜三代同堂 出席子女中學畢業禮 (19:20)

桂莉芙柏德露與姬韓遜各自在社交網上載於畢業禮跟子女及前夫的合照。（網上圖片）

金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）和《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）都是星二代，在影壇各有成就，她倆的星三代日前更中學畢業。桂莉芙的長女Apple上月剛滿18歲，日前出席畢業禮，桂莉芙的演員媽媽碧菲丹娜（Blythe Danner）、Apple的歌手爸爸Chris Martin均有到位於加州聖莫尼卡的一所中學，見證女兒的重要時刻。

姬韓遜同樣三代同堂，母親高蒂韓（Goldie Hawn）與兒子Ryder的音樂人父親Chris Robinson亦有到場。值得一提的是，18歲的Ryder現正跟年長他一歲的Iris Apatow拍拖，後者也是星二代，父親祖艾柏圖（Judd Apatow）曾執導《弊傢伙…搞大咗》等電影， 媽媽則是《小三大聯盟》女星李絲莉雯（Leslie Mann）。

另一演藝世家、米高德格拉斯（Michael Douglas）與太太嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）日前亦出席了兒子Dylan在名校布朗大學的畢業禮，並各自上載合照到社交網，不少演藝圈好友紛紛留言恭喜。

（即時娛樂）