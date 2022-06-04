與MV女主角逛超市傳緋聞 張天賦掙扎應否避免約異性外出 (20:24)

張天賦（MC）早前接受商台《星光背後》訪問，自嘲人不如其名，在唱歌方面沒有天賦，中學年代的歌喉更可以「難聽」來形容。由自學唱歌到有今天的成績，他坦言花了很多時間練習︰「花了不止6、7年時間，最大進步是從加拿大回港後Busking的4、5年，每天唱7至8個小時，不爛聲不肯停。我是不停挑戰難度高的歌，不停爛聲又不停康復，或許就像操練肌肉般，今天練到攰，下次再練就沒那麼吃力，不斷強化。」

MC表示除了3年前病逝的父親外，全家人也反對他發明星夢做歌手，因此他視《全民造星II》為人生追夢的最後一擊。提到他當年在《造星II》奪得亞軍後拒絕簽約ViuTV，MC解釋︰「ViuTV接觸我固然是好機會，但亦衡量要簽合約。我最終因為想自由度大些想自己闖，而且ViuTV當時想我組第二隊男團，而我真的勝任不了男團。我真的不擅長跳舞，所以拒絕了。」

MC曾自組公司，最後在好友洪嘉豪介紹下簽約華納唱片，走紅後爆出與兩位MV女主角行超巿而傳緋聞。首次成為八卦新聞主角，他說︰「最初反應不大，因為多了人認識，自然會成為話題。這些新聞，我預計會有，但跟她們只是普通朋友，朋友不是男就是女，我真的不明白一張行超巿相片，又不是手拖手，又不是攬攬惜惜，亦沒有親密行為，為何牽連到很多幕後大故仔，所以我是幾不舒服。」

在應該避免與異性朋友出街的問題上，MC掙扎了很久︰「站在公司或公眾人物立場，我該盡量避免，但真實的我，我認為我還是一個普通人，到這一刻我也不覺得自己是一個偶像，我只是個鍾意唱歌和分享音樂的人，為何要和私生活有關？我行得正企得正，為何要避免跟異性出街？這是我最掙扎，因為不是一件錯事！」

他重申現階段單身，想拍拖，希望未來的另一半擁有一把長頭髮、小鳥依人及得體。MC說︰「最好靚啦...見得人...言行舉止要像有修養。」

（即時娛樂）