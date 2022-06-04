護名種愛犬用「驅狗器」嚇走唐狗 劉小慧遭網民鬧爆道歉 (22:52)

劉小慧近年轉型做KOL，有不少粉絲。她與老公蘇志威家中養了很多寵物，包括藏獒Coolman、貴婦犬Scooby、異國短毛貓波波與豹豹等，每月養寵物花逾3萬元。昨晚劉小慧與蘇志威帶愛犬Scooby散步並開直播，期間透露帶了皮鞭，解釋因Scooby見到其他人或狗會表現興奮，皮鞭是用來嚇牠冷靜下來，並非用來打牠。她說：「Scooby不知世間險惡，太善良，萬一佢衝去一啲惡狗度，實打死佢。」她再介紹「執屎神器」，她說：「佢哋去完Poopoo，你用膠袋執，感覺核突，變咗唔使用手去執有溫度嘅Poopoo。」

之後劉小慧展示一個在淘寶買的「超聲波驅狗器」，她說帶著因Scooby太不冷靜，萬一有時行山遇到好多唐狗，一按掣會令唐狗「雞飛狗走」，發出的頻率不會傷到牠們。她稱試過對唐狗特別有用，但有些名種狗是免疫。她隨即示範，見名種狗只有少少側頭反應。

劉小慧直播時的言行引起大批網民不滿，留言鬧爆她沒有同情心，亦不應該將狗分等級。網民說：「跟本唔識養狗，感覺拎隻狗嚟做Show，我未見過主人帶隻狗出街，要拎支野出嚟嚇佢先聽話，如真心當狗狗喺自己兒子，唔會連執屎都驚臭！」「狗係咪名種就唔識分啦，人有無愛心同情心就好易聽得出」等。

劉小慧面對網民鬧爆，她留言道歉說：「我很抱歉昨晚的直播引起很大迴響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為什麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」不過很多網民仍不接受。

（即時娛樂）