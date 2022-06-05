關心妍紅館開騷 邀前緋聞男友蕭正楠現身合唱掀高潮 (14:24)

關心妍（Jade）昨晚舉行首場紅館演唱會，甫出場即唱出多首金曲，且被觀眾的熱情感動至眼濕濕。她說︰「今次演唱會主題叫做『約』，『約』是一個信念，一份堅持，一個盼望。很久以前，上帝以彩虹與人立約。我們的世界很紛亂，但我們要有盼望，抬頭望天就知道上帝看着我們，幾大雨也好，雨後一定有陽光。雖然這個演唱會很急，很驚心動魄，但我帶住一份Mission，一份堅持和信念，希望今日每一個你也有一個愉快的晚上。我特別珍惜這次演唱會，雖然這次演唱會比我之前任何一個演唱會都艱難，但今日見到你們每一個，我覺得很值得。」

入行20年，Jade昨夜特別重著20年前的舊戰衣上台，勾起不少回憶。獻唱《原諒的力量》時，她感謝母親的養育之恩，亦罕有地提及亡父。Jade說︰「我以前很嬲他，為何要走咗去，但我後來放下，再去見他，但他很快就離開了。我不知道他有沒有看過我的演唱會，因為我沒邀請過他，但今晚我想送這首歌給他聽。」

Jade昨晚請來5歲女兒楊榮心（心心）上台，合唱歌曲《SMILE》。當心心表演打筋斗時，Jade一臉緊張。她說︰「我多謝天父送了這位小天使給我。楊榮心，我等你很久了！聽說你想在紅館打筋斗，今日終於願望成真吧﹗你要不要先拉筋 ？得唔得㗎？」

與Jade同年出道、曾傳緋聞的蕭正楠也現身舞台，與她合唱一曲《特別鳴謝》，掀起演唱會高潮。蕭正楠說︰「嘩，真的很多年了，很多年沒唱這首歌。很多朋友在K房唱這首歌時『炒車』。回想當年拍MV，發現Jade多年來沒變過，大家要給她多點掌聲。時間原來過得那麼快，多謝Jade邀請，令我有機會再在紅館體驗。」Jade笑言見到蕭正楠立即「青春晒」︰「很多粉絲叫我找原唱出來，終於請到蕭正楠來，大家開不開心？」

演唱會尾聲，Jade獻唱《關心...心妍》時再次感動落淚。

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（即時娛樂）