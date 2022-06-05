前夫「關注組」版主爆有人想出6位數收購群組 宣布關閉專頁後收ViuTV高層電話 (16:44)

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC今日在專頁發文，透露有人想出6位數收購群組。（我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組fb圖片 / 明報製圖）

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC，表示已向ViuTV高層反映意見。（MIRROR Ig圖片 / 我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組fb圖片 / 明報製圖）

人氣男團MIRROR將於下月底首踏紅館舞台，舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。雖然演唱會主辦方在政府介入下採用實名制購票，但公開發售的門票只有三成，其餘七成為內部認購及由贊助商以不同方式送出，令門票供不應求，鏡粉（粉絲暱稱）一次又一次失望。擁有35萬成員的社交網群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC，斥主辦單位當鏡粉是水魚、ATM（提款機），宣布將於MIRROR演唱會後關閉專頁以示不滿。

RC今日在專頁發文，稱宣布關閉專頁的當晚深夜接到ViuTV高層金生（金廣誠）電話。他表示已向金廣誠說出心聲，欣賞對方正視及聆聽問題，後續如何留待大家自己觀察。RC澄清其太太已買到實名制門票，他毋須以「宣布關閉專頁」這種形式去攞著數，亦從不透過這個「前夫」群組攞著數。RC透露︰「我收到msg出六位數要買個group，sorry出手太低喇，出5億我就賣啦，我送埋我個個人ac比你都仲得。」

對於被質疑為何不立即關閉專頁，RC解釋︰「第一，呢個演唱會係大家嘅焦點，可能仲有嘢想講，咁就講埋先囉。其次，呢度有好多我哋嘅回憶，希望餘下個零月時間可以畀大家懷緬一下。第三，我未夠心理準備去撳呢個掣。」他強調無意去放大事件或分化鏡粉，從頭至今也希望大家開心。

RC最後向MIRROR致歉︰「MIRROR 12位成員，如果我有幸造成你哋困擾，我心感抱歉，請你哋好好準備演唱會，唔好令入場嘅觀眾失望，唔好浪費我老婆嘅心機，你張飛真係好難搶㗎。」

（即時娛樂）