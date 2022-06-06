天公造美兼有前夫支持 美國「姜糖」空中應援成功 (12:01)

MIRROR人氣王姜濤上月24日起程到美國，經理人花姐（黃慧君）指他去做一件很有突破的事，但因為簽了保密協議未能透露。姜濤抵埗後化身「旅客姜」，不時分享人在紐約的照片和片段。

一班「姜糖」（粉絲暱稱）租了架飛機，由自由神像上空飛往Gigino At Wagner Park，在空中拉起寫上"KEUNG TO WE LOVE YOU﹗ USA CANDIES"的橫額，為姜濤炮製空中應援，當地天色晴朗，畫面震撼。粉絲寫道：「今日首次Love is in the air 空中應援順利完成，天公造美飛機在紐約自由神像上空飛過還出現雲彩。我哋美糖會繼續遠距離支持姜濤，希望最後幾日嘅美國工作順利，未來飛得更高更遠。」

之後他們再在Ig貼相並留言：「再次感謝各美糖支持。US🍬全美國滿滿的愛，齊心應援，不分你我。更感動是『前夫』支持及協助。充滿愛嘅團隊，還有要多謝世界各地姜糖online支持。」同時一班姜糖還恭喜偶像《作品的説話》成為今周Chill Club推介榜冠軍歌：「繼續用作品說話～Love and Peace﹗」姜濤亦在Ig轉發該post並寫道"thanks everyone~"﹗

（即時娛樂）