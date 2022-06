天公造美兼有前夫支持 美國「姜糖」空中應援成功 (12:01)

MIRROR人氣王姜濤上月24日起程到美國,經理人花姐(黃慧君)指他去做一件很有突破的事,但因為簽了保密協議未能透露。姜濤抵埗後化身「旅客姜」,不時分享人在紐約的照片和片段。

一班「姜糖」(粉絲暱稱)租了架飛機,由自由神像上空飛往Gigino At Wagner Park,在空中拉起寫上"KEUNG TO WE LOVE YOU﹗ USA CANDIES"的橫額,為姜濤炮製空中應援,當地天色晴朗,畫面震撼。粉絲寫道:「今日首次Love is in the air 空中應援順利完成,天公造美飛機在紐約自由神像上空飛過還出現雲彩。我哋美糖會繼續遠距離支持姜濤,希望最後幾日嘅美國工作順利,未來飛得更高更遠。」

之後他們再在Ig貼相並留言:「再次感謝各美糖支持。US🍬全美國滿滿的愛,齊心應援,不分你我。更感動是『前夫』支持及協助。充滿愛嘅團隊,還有要多謝世界各地姜糖online支持。」同時一班姜糖還恭喜偶像《作品的説話》成為今周Chill Club推介榜冠軍歌:「繼續用作品說話~Love and Peace﹗」姜濤亦在Ig轉發該post並寫道"thanks everyone~"﹗

