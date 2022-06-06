關心妍演唱會尾場 鄭秀文驚喜現身：你話可能係你最後一次演唱會 (12:44)

《關心妍 Jade Kwan 約 20週年演唱會》尾場演唱會，昨晚（5日）順利完成，何超雲、鄧萃雯、許廷鏗、林欣彤等捧場。關心妍（Jade）和女兒楊榮心繼續同台演出，臨落台前，Jade和女兒向老公楊長智送驚喜：「我想借大家嘅歌聲，一齊同佢唱Happy Birthday，因為佢為咗我呢個騷勞心勞力，我想全場為佢大合唱！」囡囡落台前更說：「I Love you爸爸」，搞到楊長智面紅。

去到Encore時段，Jade再向樂迷送上驚喜，她邀請到鄭秀文（Sammi）擔任嘉實，當Sammi出場時，全場尖叫，2人合唱《上帝早已預備》，Jade笑言好夢幻，她邀請Sammi在台上自拍留念，Sammi即風騷谷「老鼠仔」。

Sammi表示被Jade誠意打動，所以答應做嘉賓：「恭喜你呀，20周年演唱會真係好唔容易㗎，我作為歌手，都覺得愈有經歷嘅歌手，愈少空間進步、愈難搵新鮮感畀觀眾，真係唔容易。」其間Sammi還驚爆：「你（Jade）話呢個可能係你最後一次演唱會。」Jade也承認：「係呀，因為真係好艱難。」

原來Jade寫了張卡給Sammi，Sammi說：「今次你寫咗張卡畀我，講呢個騷嘅心路歷程，我覺得好感動，我明20年好艱難，我30年其實都好艱難㗎，所以唔好放棄啊，OK？」Jade表示自己聽Sammi歌曲成長，Sammi笑言大家「差唔多大咋嘛！」

當Jade唱完最後一首歌《你有心》後，演唱會亦結束，不過很多歌迷不肯離場，還大叫Encore，Jade亦順應要求再度出場：「你哋仲未走啊？我哋真係冇準備㗎，不如唱多次《放生》，咁我行近啲唱啦！」

（即時娛樂）