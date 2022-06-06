為生重磅「奶仔」爆微絲血管 方紹聰餅印媽咪分享親子碌面大法 (13:50)

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（5日）播出第7集，請來關心妍、周志康、方紹聰（奶仔）擔任嘉賓，其中奶仔帶同餅印媽「美麗姐」參與錄影，場面溫馨。

出身於普通家庭的奶仔，與爸爸、媽媽及患有輕度弱智的家姐感情要好。雖然家姐未能以言語與奶仔溝通，但奶仔笑指兩姊弟默契十足：「好多人問我同家姐點溝通，其實由細到大相處好耐，可能一個眼神已經知對方想點，或者少少嘢我已經知佢係開心定唔開心。」

奶仔難忘家姐看到自己在《特技人》中演出後的開心反應，奶仔說：「嗰時成家人一齊食飯，咁啱電視播到我嘅畫面，家姐睇住個電視，企起身好開心係咁拍手掌，仲行出去指住部電視，再行埋嚟攬住我，同其他人講：『呢個係我細佬』。」說到此處，奶仔哽咽謂：「我嗰刻好感動，我以為我開心，原來佢戥我更加開心。」奶仔表示在無綫努力工作了12年後，逐漸有人認識，希望能透過自己小小的知名度，讓更多人關注弱勢社群。

奶仔媽媽「美麗姐」雖然同時湊大奶仔及輕度弱智長女，但她樂天開朗、沒有怨天尤人，她笑言最希望自己和女兒身體健康，這樣2人才能一起走下去。「美麗姐」還大爆奶仔出生時的小秘密：「佢出世已經有8磅2，我生佢好辛苦㗎，我生佢時因為太用力，塊臉爆晒微絲血管。」

「美麗姐」表示奶仔小時候有專屬2人親密行為，促進親子關係，她說：「我餐餐都要同佢碌卡，我哋用臉嚟碌卡咯！」奶仔聞言即接招：「所以我哋個樣咁似係有原因，我哋依家少咗咁做，會改為請佢食嘢或周圍去。」奶仔笑說：「依家碌卡同惜惜轉咗嚟追女仔，係Work嘅。」

（即時娛樂）