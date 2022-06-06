日日媽媽聲｜關心妍細述囡囡「胎前記憶」 分享佗B親子三部曲 (14:26)

關心妍在主持要求下，分享了囡囡「胎前記憶」，她坦言被冧到爆喊。（大會提供/Ig圖片）

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（5日）播出第7集，請來關心妍、周志康、方紹聰（奶仔）擔任嘉賓。

已為人母的關心妍（Jade）透露，婚後約1年已開始為生B努力，可惜徒勞無功，令Jade心急如焚：「啱啱開始試咗2、3年都冇，當時仲未心急，但到第3、4年就開始覺得『係咪有事呢？』，去到第6年，我就同自己講如果等到40歲都冇，嗰時我已經36歲，咁不如領養啦，我哋兩個都好鍾意小朋友。」

想不到1年之後，卻意料之外傳來好消息，令Jade難以相信：「好感恩，會覺得『等咗咁耐，你終於嚟到喇！』」Jade分享「佗B親子三部曲」：「我每日都會同佢傾偈、唱歌同祈禱，每日都有同佢嘅時間。」

Jade在主持要求下，分享了囡囡「胎前記憶」，她坦言被冧到爆喊：「唔知真定假，佢（囡囡）講㗎啫，但我做媽咪聽到係冧到不得了。大家知我等咗佢7年，我每晚都會陪佢瞓嘅，嗰日我忍唔住多謝佢嚟到呢個世界上、又話我真係好鍾意佢，點知佢無啦啦彈咗句：『我都等咗你好耐啦，我喺舊雲上面等你，Jesus喺嗰度畀我揀（媽咪）。』（你點知係我？）你粉紅色頭髮㗎嘛。』咁嗰時我演唱會嘅髮型，真係粉紅色頭髮嘅...嗰晚我叫完阿女瞓，就衝出去搵老公爆喊，好感動，亦想鼓勵番媽媽們，你等緊佢（BB）之餘，其實佢都等緊你。」

被指是「佛系爸爸」的周志康笑言，早已打算早婚並對婚姻充滿期盼：「我係孻仔吖嘛，我由細到大都好想有人畀我照顧，咁我依家屋企有3個Queen畀我照顧。我係最縱兩個女嗰個，亦係最惡嗰個。」

主持問志康兩名女兒，曾否撈亂他和哥哥志文時，他坦言從來沒有，反而老婆認錯過一次：「因為佢唔知我係孖生，嗰時佢第一次上我屋企，我咁啱整緊嘢、我阿哥去開門，佢就奇怪點解呢個人咁熟悉又咁陌生嘅。」

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（即時娛樂）