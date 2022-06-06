幫蕭正楠麥浚龍破冰？ 關心妍：我都冇Juno聯絡方式 (14:47)

關心妍（Jade）一連兩場《關心妍Jade Kwan"約"20周年演唱會》，昨晚（5日）舉行尾場，Jade兩場演唱會都邀得忙拍劇的蕭正楠（Edwin）任嘉賓，蕭正楠笑指因2002年出道的歌手已所餘無幾，重提當年爭新人獎，曾被他以「邪不能勝正」暗窒的Juno（麥浚龍），他說：「不知他會不會開廿周年演唱會呢？如果開不知會否請我做嘉賓？」

Jade完騷後表示個唱的性感歌衫，事前不用問准老公，因現在瘦了已沒有當年有睇頭。問可會幫蕭正楠邀Juno讓2人破冰？她說：「我也沒有Juno聯絡方式，其實同期有Cookies、余文樂、林一峰，我都有想過邀請他們，但有些不在港，蕭正楠和我有合唱過，回憶殺最強，以前合唱情歌，都會傳緋聞，現在見他結了婚有個好家庭，都替他開心。」

Jade直言今次真是當最後一個演唱會來做，問可會聽鄭秀文（Sammi）勸告不要放棄？她說：「有時不是你想做就可以，現在做音樂比以前更難，真的要有原因，希望可以能給予大家安慰和力量才會再做。」

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（即時娛樂）