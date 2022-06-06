林日曦被飛出電視台真人騷感不開心：高層唔OK我 (16:32)

「腦細」林日曦今午（6日）在Instagram圍爐抒發心情，他強調並非控訴，只是不開心。林日曦表示有個電視台邀請他在7月到10月其間，共拍攝15集全新真人騷，除了拍攝時間外，林日曦要花大量私人時間練習，他亦立即應允說OK：「因為那是我從前很喜歡但放低了很長時間的項目，而且件事對於我來說非常熱血。」

林日曦又透露本身打算去一個長旅行，其間還會繼續寫作和創作，但由於節目題材令他感興趣兼相當熱血，他便再三向節目組確認是否confirm（落實），待他們說confirm後，他便更改既定行程和計劃，並承諾會落力配合他們。

不過半個月後的今天，事情出現變化，林日曦寫道：「剛剛他們跟我說，高層唔ok我，他們的節目會繼續拍攝，但就同我bye bye。當然，合約又未簽，在理，佢哋完全冇錯。我當然唔係投訴，我又唔係好忙嗰啲人，再改返自己啲行程都冇幾難，冇幾巴閉。」

林日曦表示電視台有電視台的政策和考慮，他也管不了，而且工作人員只是磨心，他不打算追究兼且亦無得追究：「我只係仰天慨嘆一下啫，應該可以啩。其實我最失望嘅，唔係我改晒啲時間嚟就佢哋，而係我好鍾意依個idea，真係覺得好熱血，可惜現實比較冷血，我錯付了熱情。最後謝謝工作人員同我一齊熱血過，祝你們拍攝成功，但到時我唔會睇了，怕勾起傷心事。」

（即時娛樂）