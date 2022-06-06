《飛花》原本叫《皮鞋》 李克勤要求陳少琪改歌詞 (17:40)

歌唱競賽節目《聲生不息》昨晚（5日）播出第7集，這集最後一場對戰由兩隊隊長李克勤及楊千嬅對決。楊千嬅以鄭秀文的《如何掉眼睙》出戰，李克勤則以自己其中一首代表作《飛花》迎戰。

雖然兩首都是經典作品，但克勤在比賽前道出關於《飛花》的小故事，原來《飛花》原本歌名叫《皮鞋》，克勤解說：「《飛花》這首歌很好笑的，我的好朋友就是陳少琪老師，他第一稿就是…不是《飛花》，是《皮鞋》。」陳少琪表示當時寫《皮鞋》的主題，就是說一個男生跟一個女生分手之後，他就孤獨留在家裏，從此不想出門。

克勤在錄音室看到歌詞後，第一時間否定了他的歌詞：「陳少琪老師，你可以寫一個畫面比較…比較美的東西嗎？那個《皮鞋》太有血有肉了。」陳少琪對此亦非常配合，於是《飛花》由此而生。

克勤認為歌名跟畫面是非常重要：「我覺得《飛花》這首歌，就是那種『嘩！飛花！』嘩，明明就是下雪，為什麼要變成『飛花』呢？我還未聽歌我已經覺得很浪漫，就是那種厲害。」

克勤於《聲生》唱的和音也令觀眾讚歎不已，這次演出時，台上出現了兩個克勤，自己幫自己唱和音，原來都是克勤構思：「我同《聲生不息》製作團隊講，令到舞台上呈現兩個李克勤，呢個係對於我同喺《聲生不息》的舞台都係一個好新的嘗試。」

（即時娛樂）