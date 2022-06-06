試當真實體謝票場｜游學修岑珈其清唱掀高潮 陳穎欣簽約成旗下藝人 (18:38)

網上平台試當真自推出以來，一直深受網民愛戴，早前推出NFT亦掀起一陣熱潮。為答謝一眾購入NTR的持有人「Fo毛」支持，3位主創游學修（阿修）、蘇致豪（蘇豪）、許賢，以及7位成員：陳苡臻（Jessica）、倪安慈（阿慈）、吳家忻（Kayan9896）、林家熙（Locker）、岑珈其（Kaki）、陳穎欣（Yanny）及潘宗孝（Ernest），現身昨晚（5日）舉行的《試當真實體謝票場》，首次與NTR持有人面對面交流。在現場氣氛帶動下，阿修與珈其更即席清唱，成為全晚高潮。

過去試當真的謝票場都在網上進行，但昨晚的《試當真實體謝票場》，讓約400位「Fo毛」除了可於大銀幕欣賞試當真多齣劇場短片外，更可置身現場參與謝票場直播。

活動原訂5月舉行，但因疫情及種種原因而延至6月，阿修說：「受疫情影響，都擔心不知幾時搞到，但好彩多謝政府開放番啲，依家可以現場搞，開心死，仲可以食爆谷，唔使戴口罩。今（昨）日可能有啲混亂，始終第一次，希望各位多多包涵，但我哋事前做足準備，例如到現場技術上測試，又同唔同工作人員試一次唔同嘅execution（執行），我哋都算on schedule，就如開賣NFT前所講，戲院一開番籌備謝票場。」

有別於一般謝票場，今次首創以NFT做門票，阿修指優點甚多，「以NFT做門票入場，一來私隱度高，二來可以轉手，嚟唔到都可以放畀人去睇。因為每個月都會發生呢件事（謝票），慢慢用到NFT嘅可能性，好大滿足感。嚟緊舞台劇因為關乎售票網，NFT就好似換票證，可以換返e-ticket，但同樣唔再需要實體門票」。

被問到這是否可以杜絕黃牛？阿修說：「黃牛就係令想睇嘅人，要喺出面買非法貴飛，NTR嘅人可以優先免費有最貴飛，確保有得睇，睇唔到亦可以轉讓。冇買NFT嘅亦有公開售票可以買到。 」

昨晚直播其間，阿修透露因《共享擔遮》一片未趕及過電檢而不能放映，但無損心情，更說：「今次係第84周，將件事帶返嚟戲院搞謝票場，絕對係一件盛事。」他更透露channel將重啟「編劇試當真」，任何人都可以投稿，並交由NTR持有人投票選出心水劇本，試當真將會每個月拍攝一條，成為試當真影片，「到時大家就知道拍片有幾艱難」。

昨晚現場觀眾的興奮程度也不遜於阿修，全晚不停要求阿修唱歌，結果阿修抵受不住觀眾的熱情，獻唱了羅志祥的《精舞門》；珈其也在觀眾起哄下，被要求唱出他曾在組合PlayTime年代唱過的《說說》，為全晚的謝票場掀起高潮。

多位演員也公布他們的新動向，其中Yanny公布簽約成試當真藝人，但經理人公司合約不變，兩間公司將以合作模式進行，話雖如此，Yanny也說：「我已經流住試當真嘅血。」Locker、Jessica及阿慈將首度參與舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，門票今日起公開發售。

Kayan9896亦推出了新歌《Not Too Close》，昨晚於戲院內放映該MV，不過她因為忙於在戲院外拍攝發相，錯過了在大銀幕欣賞MV的機會，但眾人均表示，下次實體謝票場中，會相約起哄要求Kayan9896獻唱，更着她要練定歌喉呢！

（即時娛樂）