劉小慧用「驅狗器」嚇走唐狗遭鬧爆 蟲草大王旗下品牌發聲明：暫停合作關係 (19:09)

劉小慧因為用「超聲波驅狗器」嚇走唐狗而引起極大迴響。（Ig圖片）

劉小慧日前在直播中展示一個在淘寶買的「超聲波驅狗器」，她說帶着原因是貴婦犬Scooby太不冷靜，有時行山遇到好多唐狗，一按掣會令唐狗「雞飛狗走」，發出頻率卻不會傷到牠們。她稱試過對唐狗特別有用，但有些名種狗免疫，劉小慧當時還隨即示範，見名種狗只有少少側頭反應。

劉小慧直播時的言行，引起大批網民不滿，留言鬧爆她沒有同情心，亦不應該將狗分等級，面對網民負評如潮，她亦留言道歉。

事件仍有餘波，跟劉小慧有緊密合作關係的「蟲草大王」陳恩德旗下品牌「寵物藥妝」，今午（6日）在社交網專頁發出聲明：「本公司留意到旗下品牌寵營樂代言人劉小慧小姐近日於直播的內容引起市民廣泛關注，一直與劉小姐保持溝通跟進事件，經雙方協議後，劉小姐主動提出願意與本公司暫停合作關係。

謹此聲明，本公司一直以來本著提昇寵物健康及生活質素，致力照顧每位毛孩的身心所需，認為不分品種，每一個小生命都值得被好好善待，尊重及愛護所有寵物。」

不少網民留言：「其實唔應該只係暫停合作關係，應該解除合作關係要佢哋賠錢。」、「做得好，搵個咁既無品代言人完全影響晒個品牌形象。」、「唐貓唐狗我都愛，愛係唔分品種。」、「留意返，暫停唔代表終止！」等。

相關新聞：護名種愛犬用「驅狗器」嚇走唐狗 劉小慧遭網民鬧爆道歉

（即時娛樂）