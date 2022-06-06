《十八年後2.0》首周收視14.7點 《冥冥之中》吸21萬觀眾 (20:02)

無綫和ViuTV上周各有新劇推出，但兩劇首周收視不算突出。（劇照）

無綫今天（6日）公布三台上周（5月30日至6月5日）的電視直播收視。由譚俊彥、陳山聰和譚凱琪等合演的《十八年後的終極告白2.0》首播，收視為14.7點（觀眾人數約95.5萬），比《雙生陌生人》結局周收視13.9點（觀眾人數約90.3萬），微升0.8點，但《十八年後2.0》比起前年第一輯的《十八年後》首周收視25.4點，則下跌了10.7點。

《尋人記II》第3周收視有14.6點（觀眾人數約94.8萬），較之前微跌0.1點；內地劇《尚食》收視亦較對上一周微跌0.2點，收視為18.7點（觀眾人數約121.4萬）。

昨晚（5日）播出的歌唱競賽節目《聲生不息》，收視為17.2點（觀眾人收約111.7萬），比上周微跌0.4點。

ViuTV方面，同樣首播由郭羨妮、栢天男、劉心悠等合演的劇集《冥冥之中》，首周收視為3.3點（觀眾人數約21.4萬），比起韓劇《Voice 4》結局周微升0.3點；綜藝節目《我哋係COLLAR》則錄得2.8點（觀眾人數約18.1萬）；最高收視仍是資訊節目《恐怖醫學》，收視為3.8點（觀眾人數約24.6萬）。

至於香港開電視，《空間改造王》繼續冧莊成為收視冠軍，收視為3.7點（觀眾人數約24萬）。

（即時娛樂）