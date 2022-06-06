跟郭富城相隔22年再鬥戲 吳鎮宇唔介意「執三攤」：最緊要準時出糧 (20:16)

由郭富城（城城）、任達華（華哥）、吳鎮宇及方中信攜手合作的英皇新片《內幕》，今天（6日）於屯門舉行開鏡禮，其他戲中演員包括：周勵淇（Niki）、湯怡、李靖筠、陳國邦及駱應鈞等，老闆楊受成亦親自到場支持。戲中多位演員已為人父母，拍攝其間交流湊仔女經。

由於林峯因檔期關係辭演，原本頂替的陳偉霆，在人生閱歷方面又欠「火喉」，該角色最後由吳鎮宇臨危受命頂上。鎮宇坦言不介意「執三攤」，工作人員不用安慰他，最緊要準時出糧。他表示在香港拍戲很不錯：「他們用了很多說話安慰我，我說不用了，快點準時出糧。（片酬上打動你？）不是，主要是組合，上次可跟張學友和謝霆鋒合作，今次又跟城城合作，很開心，不會介意很多。」

城城稱今次是繼《公元2000》後，相隔22年再與鎮宇合作，之前欣賞鎮宇在《濁水漂流》演出，演得很好。

戲中城城和鎮宇分別飾演律師和警察，兩人由起初不咬弦，到之後成為好友，更會聯手打大佬。城城透露二人在同一地方拍攝一場打反派戲分，當中有動作、槍戰和特技，希望這場口順利一周內完成。城城表示角色除了是律師外，還是跆拳道教練，要求踢腳高過頭，故現在要努力壓腿。

談到太太方媛在社交網分享了一家四口度端午節相片，城城表示女兒跟外公說想去看龍舟，於是他趁放假，帶女兒去赤柱觀賞龍舟賽事，豈料去到時，警察跟他說比賽已完，唯有帶女兒喝東西及玩腳踏船補數。

（即時娛樂）