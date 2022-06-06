任達華形容新戲角色「危機四伏」 Niki爆2歲兒子似諧星 (20:51)

由郭富城（城城）、任達華（華哥）、吳鎮宇及方中信合演的新戲《內幕》，今天（6日）舉行開鏡禮，其他戲中演員包括：周勵淇（Niki）、湯怡、陳國邦及駱應鈞等。

華哥透露戲中演財務總監，是一名危險人物，危機四伏，一開場就死，遭飾演主席的方中信陷害，很悲慘，笑指戲內戲外都要聽大佬（方中信）的話。方中信聞言笑說：「華哥，不要玩啦，你錢又多過我，但你不用擔心，我不會向你借錢，最多問你借個單位住。」

方中信又爆華哥開場便有場動作戲；華哥說要從5樓跳下來，但由於今次高了少少，所以會用替身。華哥說人生跳得最高一次是拍攝劇集《杜心五》時，要從3樓城樓跳下來，本來現場有替身，但身高跟他差很遠，故最後決定親自上陣，還自詡：「我現在打得、做得！」

飾演律師的Niki和飾演慈善機構負責人的湯怡，在戲中跟城城有較多對手戲。Niki與城城在戲中屬情侶關係，笑指2人上一次合作是拍攝對方的音樂電影，至今已相隔10多年，大家現在亦已為父母，感覺很神奇。

Niki表示之前在內地工作逾3個月，2歲兒子也有跟住，「他現在很搞笑，直頭是一個諧星，雖然湊小朋友有時是辛苦，但都開心的。（何時追多個？）暫時不敢，要為公司服務一下先，履行一些電影合約」。

湯怡表示這是她產後第一套電影，9成戲分是跟城城，身分的轉變令她心態上亦有變化，之前跟城城合作，她有時表現騰雞，但今次她淡定得多，還一齊傾湊仔經。

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（即時娛樂）